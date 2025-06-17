- 08:07 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 17.06 22:26 Как есть картофель фри в ресторане: знание этикета позволит вам чувствовать себя комфортно
- 17.06 21:59 Изумительный пирог без яиц и сливочного масла: рецепт известного кулинара прост в воплощении
- 17.06 21:29 «Прекратите это дерьмо!»: Джастин Бибер сильно разозлился во время встречи с папарацци
- 17.06 21:00 Включите в свой рацион: это лучшие травы для контроля высокого уровня сахара в крови
- 17.06 20:34 «Если бы все были такими, как он, то уже давно была бы победа»: на Курщине погиб защитник из Винницкой области
- 17.06 20:08 Вареники с творогом на пару: порадуйте семью сытным ужином
- 17.06 19:51 Застрелил жену и покончил с собой: кровавая семейная драма разыгралась на одной из улиц Житомира
- 17.06 19:43 В ВСУ «засветился» редчайший трофей из вдв рф: такого еще не попадалось
- 17.06 19:18 Украина сделала первый шаг к реализации соглашения с США о добыче полезных ископаемых
- 17.06 19:04 Это что, моя женщина беременная?: любимый известной телеведущей отреагировал на новость о ребенке
- 17.06 19:03 Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня
«Прекратите это дерьмо!»: Джастин Бибер сильно разозлился во время встречи с папарацци
Джастин Бибер, вызвавший очередную волну беспокойства, устроил ожесточенную перепалку с папарацци. 31-летний певец кричал на фотографов, которые спрашивали, как у него дела, когда он выходил из своего дома в Сохо-Хаус в Малибу в Калифорнии.
У хитмейкера был 11-минутный напряженный спор с папарацци, Бибер сказал: «Не сегодня, брат. Вон от моего дома! Перестань спрашивать меня, как дела. Убирайся отсюда», пишет thenews.com.pk.
Когда толпа спросила его, боится ли артист канадского происхождения депортации, он закричал: «Я настоящий мужчина с настоящей семьей… И никто из вас не имеет права меня тр*хать. Прекратите это дерьмо. Вы не можете сегодня со мной разговаривать. Вы просто не… Мы не друзья. Я отец. Я отец, а вы, парни, на частной территории возле моей машины».
Затем певец добавил папарацци: «Я вас не знаю. Вы же не подходите к людям, которых не знаете, и не говорите всякие глупости с камерой у их лица. Неважно, знаменитость я или нет. Неважно, публичная ли я личность. Ты, как обычно, вырвешь это видео из контекста. Ты думаешь, что я идиот, брат».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что жена Джастина Бибера Хейли вызвала слухи о проблемах в браке.
136
Читайте также: Виноват один из дедушек: Хейли и Джастин Бибер раскрыли причину выбора имени своего ребенка
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня