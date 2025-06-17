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«Прекратите это дерьмо!»: Джастин Бибер сильно разозлился во время встречи с папарацци

21:29 17 июня 2025
Певец Джастин Бибер

Джастин Бибер, вызвавший очередную волну беспокойства, устроил ожесточенную перепалку с папарацци. 31-летний певец кричал на фотографов, которые спрашивали, как у него дела, когда он выходил из своего дома в Сохо-Хаус в Малибу в Калифорнии.

У хитмейкера был 11-минутный напряженный спор с папарацци, Бибер сказал: «Не сегодня, брат. Вон от моего дома! Перестань спрашивать меня, как дела. Убирайся отсюда», пишет thenews.com.pk.

Когда толпа спросила его, боится ли артист канадского происхождения депортации, он закричал: «Я настоящий мужчина с настоящей семьей… И никто из вас не имеет права меня тр*хать. Прекратите это дерьмо. Вы не можете сегодня со мной разговаривать. Вы просто не… Мы не друзья. Я отец. Я отец, а вы, парни, на частной территории возле моей машины».

Затем певец добавил папарацци: «Я вас не знаю. Вы же не подходите к людям, которых не знаете, и не говорите всякие глупости с камерой у их лица. Неважно, знаменитость я или нет. Неважно, публичная ли я личность. Ты, как обычно, вырвешь это видео из контекста. Ты думаешь, что я идиот, брат».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что жена Джастина Бибера Хейли вызвала слухи о проблемах в браке.

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