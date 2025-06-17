Как избавиться от пауков в доме: простые лайфхаки для домохозяек

Если появление муравьев в квартире или доме никогда не остается незамеченным, и хозяева применяют множество средств, чтобы избавиться от незваных гостей, то паук, который тихонько появится на потолке, или в ванной комнате, не вызывает такого отвращения.

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Более того, часто женщины их боятся, поэтому не трогают. А некоторые вообще верят, что появление паука в доме — знак удачи и процветания.

Как известно, пауков привлекают темные уголки, закрытое пространство, а также места с большим количеством мелких насекомых, пишет 24 канал.

Вывести пауков можно с помощью лука. Для этого порезать несколько луковиц и положить их в миску с водой. Поставить миску в место, где наблюдается больше всего пауков. Резкий запах лука должен их отпугнуть.

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Если пауки поселились в труднодоступных местах, нужно положить туда только кусочек смоченной в воде луковицы. Аромат лука может дезориентировать их.

Кроме лука подойдет также аромат уксуса, апельсина, цитрусовых, лесных орехов и т. д.

Для приготовления уксусного раствора уксус нужно смешать с водой в одинаковой пропорции, залить в пульверизатор и опрыскать все углы, плинтусы и щели.

Резкий аромат станет для пауков невыносимым, и они начнут избегать обработанных зон.

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Уксус также способен разрушить следы, по которым насекомые ориентируются в пространстве, поэтому профилактическая обработка иногда способна вывести их из дома навсегда.

Можно избавиться от пауков и с помощью жидкости с эфирными маслами. Нужно только в пульверизатор добавить 20 капель мятного или эвкалиптового масла. Развести все литром воды и опрыскать все уголки дома. Известно, что пауки тяжело переносят запах мяты.

Раньше мы рассказывали, как избавиться от муравьев в доме.

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