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- 17.06 19:03 Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня
Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня
Согласно прогнозу астрологов, этим летом три знака зодиака ожидает успех в финансовой сфере. А что обещают звезды всем представителям зодиакального круга в среду, 18 июня, рассказывает гороскоп, составленный для профессионального сайта.
Овен — Мир
Для Овнов день завершения важных процессов и успешного подведение итогов. Хорошее время для подписания соглашений и решения бюрократических вопросов. Сложные проекты могут сдвинуться с мёртвой точки. День для завершения старого и начала чего-то нового.
Телец — Сила
Тельцы могут получить интересные предложения, которые откроют перед вами нечто важное. Не стоит пасовать перед непривычными задачами и не откладывать инициативу. Решение многих проблем подскажет интуиция.
Близнецы — Правосудие
Близнецам стоит быть внимательными к мелочам и двусмысленным обещаниям. Не подписывайте документов, не прочитав их, и не ввязывайтесь в сомнительные схемы. Важно сохранять внутренний баланс и не идти против собственной совести.
Рак — Повешенный
Ракам стоит переосмыслить начатое и взять паузу. Не стоит тратить энергию на споры или доказательства. Не бойтесь отпустить контроль: многое наладится само собой, если не мешать.
Лев — Император
У Львов удачный день. На работе все процессы идут ровно и предсказуемо. День хорош для организационных дел, подписания документов и планирования крупных шагов. Главное — не пытаться все держать под контролем. Доверьтесь системе, делегируйте полномочия коллегам.
Дева — Воздержание
Девам не время для резких шагов и категоричных решений. Вы можете столкнуться с необходимостью пересмотреть свои цели и желания. Откажитесь от спешки и доверяйте естественному ходу событий.
Весы — Верховная Жрица
Для Весов день указывает на необходимость внимания к телу и эмоциям. Пора пересмотреть образ жизни. Полезно избегать шумных компаний и ненужного общения. Сосредоточьтесь на своем самочувствии — интуиция подскажет, что нужно делать.
Скорпион — Отшельник
Скорпионам лучше отдалиться от внешней суеты и побыть в одиночестве. Возможно, нужно переосмыслить недавние события или набраться сил перед следующим этапом. Этот день может стать неожиданно плодотворным, если не бояться внутренней тишины.
Стрелец — Суд
Стрельцы могут столкнуться с вопросами, которые тянутся из прошлого. Возможно, вы поймете, что некоторые действия или связи пора оставить позади. День благоприятен для закрытия старых дел и прощания с ненужным.
Козерог — Влюбленные
Для Козерогов может прийти знак от судьбы — главное его не пропустить. В целом, этот день благоприятен для общения, признаний, свиданий и теплых слов.
Водолей — Колесница
Для Водолеев насыщенный день. Им необходимо взять под контроль свои эмоции и поведение. На работе стоит проявить выдержку и не участвовать в конфликтах, даже если вас провоцируют.
Рыбы — Вера (Верховный Жрец)
Рыбам стоит обратить внимание на душевное и физическое состояние. Не стоит перенапрягаться. День лучше провести в привычном темпе, не нагружая себя новыми задачами. Возможен временный упадок сил — отнеситесь к этому как к сигналу замедлиться. Доверяйте своим ощущениям и постепенно двигайтесь к своей цели.
А что обещает восточный гороскоп на июнь 2025 года, читайте на сайте «ФАКТОВ».1626
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