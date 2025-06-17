Скорпионам — «Отшельник» и поиск ответов, Водолеям — «Колесница» и контроль над эмоциями: Таро-прогноз на 18 июня

Согласно прогнозу астрологов, этим летом три знака зодиака ожидает успех в финансовой сфере. А что обещают звезды всем представителям зодиакального круга в среду, 18 июня, рассказывает гороскоп, составленный для профессионального сайта.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Мир

Для Овнов день завершения важных процессов и успешного подведение итогов. Хорошее время для подписания соглашений и решения бюрократических вопросов. Сложные проекты могут сдвинуться с мёртвой точки. День для завершения старого и начала чего-то нового.

Телец — Сила

Тельцы могут получить интересные предложения, которые откроют перед вами нечто важное. Не стоит пасовать перед непривычными задачами и не откладывать инициативу. Решение многих проблем подскажет интуиция.

Близнецы — Правосудие

Близнецам стоит быть внимательными к мелочам и двусмысленным обещаниям. Не подписывайте документов, не прочитав их, и не ввязывайтесь в сомнительные схемы. Важно сохранять внутренний баланс и не идти против собственной совести.

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Рак — Повешенный

Ракам стоит переосмыслить начатое и взять паузу. Не стоит тратить энергию на споры или доказательства. Не бойтесь отпустить контроль: многое наладится само собой, если не мешать.

Лев — Император

У Львов удачный день. На работе все процессы идут ровно и предсказуемо. День хорош для организационных дел, подписания документов и планирования крупных шагов. Главное — не пытаться все держать под контролем. Доверьтесь системе, делегируйте полномочия коллегам.

Дева — Воздержание

Девам не время для резких шагов и категоричных решений. Вы можете столкнуться с необходимостью пересмотреть свои цели и желания. Откажитесь от спешки и доверяйте естественному ходу событий.

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Весы — Верховная Жрица

Для Весов день указывает на необходимость внимания к телу и эмоциям. Пора пересмотреть образ жизни. Полезно избегать шумных компаний и ненужного общения. Сосредоточьтесь на своем самочувствии — интуиция подскажет, что нужно делать.

Скорпион — Отшельник

Скорпионам лучше отдалиться от внешней суеты и побыть в одиночестве. Возможно, нужно переосмыслить недавние события или набраться сил перед следующим этапом. Этот день может стать неожиданно плодотворным, если не бояться внутренней тишины.

Стрелец — Суд

Стрельцы могут столкнуться с вопросами, которые тянутся из прошлого. Возможно, вы поймете, что некоторые действия или связи пора оставить позади. День благоприятен для закрытия старых дел и прощания с ненужным.

Козерог — Влюбленные

Для Козерогов может прийти знак от судьбы — главное его не пропустить. В целом, этот день благоприятен для общения, признаний, свиданий и теплых слов.

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Водолей — Колесница

Для Водолеев насыщенный день. Им необходимо взять под контроль свои эмоции и поведение. На работе стоит проявить выдержку и не участвовать в конфликтах, даже если вас провоцируют.

Рыбы — Вера (Верховный Жрец)

Рыбам стоит обратить внимание на душевное и физическое состояние. Не стоит перенапрягаться. День лучше провести в привычном темпе, не нагружая себя новыми задачами. Возможен временный упадок сил — отнеситесь к этому как к сигналу замедлиться. Доверяйте своим ощущениям и постепенно двигайтесь к своей цели.

А что обещает восточный гороскоп на июнь 2025 года, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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