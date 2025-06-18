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Стало известно, поедут ли Пугачева и Галкин в Латвию на фестиваль Лаймы Вайкуле
На днях Латвия запретила въезд на территорию страны еще нескольким российским артистам, а также любимой пропагандистке путина. Это стало поводом для того, чтобы некоторые недоброжелатели стали радоваться тому, что, возможно, латышские власти не разрешат приезд и Алле Пугачевой, которая в свое время поддержала свою дочь Кристину Орбакайте.
Однако Лайма Вайкуле в интервью поделилась совсем другой информацией, пишет rus.tvnet.lv.
«Они приедут в Латвию в июне… В этом году у Максима будут концерты в Латвии. Они оба, как и в другие годы, будут гостями моего фестиваля. И я, и все остальные очень рады их присутствию на Laima Rendezvous» , — отметила артистка.
При этом Лайма Вайкуле допустила, что планы могут измениться по разным причинам, но подтвердила, что и Пугачева, и Галкин намерены посетить Латвию.
Издание напоминает, что фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 пройдет с 25 по 27 июля в живописном концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. Фестиваль уже стал летней музыкальной традицией, объединяя величайших артистов из Латвии и других стран мира, даря зрителям незабываемый праздник живой музыки в сопровождении оркестра.
Напомним, в прошлом году фестиваль в Юрмале посетили Потап и Настя и еще ряд украинских артистов. В этом году они также, по словам Лаймы Вайкуле, подтвердили свое участие.1943
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