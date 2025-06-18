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Украина

Партнер Хорошковского Вадим Григорьев ведет бизнес с россиянами и не под санкциями: почему правоохранители и власть молчат, — журналист

11:19 18 июня 2025
Вадим Григорьев, младший партнер бывшего чиновника Валерия Хорошковского

Вадим Григорьев, младший партнер бывшего высокопоставленного чиновника Валерия Хорошковского, который известен еще как владелец мебельной компании MERX, продолжает активно вести бизнес в Украине, имея при этом тесные финансовые связи с россией. Несмотря на войну и антироссийские санкции, Григорьев платит налоги агрессору, владеет активами в рф и ведет совместный бизнес с гражданами россии.

Об этом пишет Владимир Бондаренко.

«За последнее время он официально приобрел в Киеве несколько крупных объектов недвижимости на сотни миллионов гривен: гостиницу „Эрмитаж“, офисные центры, административные здания и бизнес-центр „Ренессанс“. Часть сделок осуществлена через предприятия „Днепрстроймашина“ и Житомирский мебельный комбинат», — сообщил Бондаренко.

Кроме того, журналист, ссылаясь на данные Антимонопольного комитета, написал, что Григорьев контролирует несколько компаний на Кипре, связанных с офшорами, которые в 2023 году уплатили в российский бюджет более полутора миллиардов рублей.

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«Он также является совладельцем предприятий с гражданами россии, в частности ООО „АМПЛЕКС-ГРУПП“ и ООО „Рентсейл“. Особенно резонансным является факт, что теща Григорьева имеет российский паспорт, а на нее оформлена вилла в оккупированном Крыму. Это вызывает подозрения в возможном отмывании российских денег через украинские активы», — сказал он.

Он отметил, что, несмотря на все эти факты, правоохранительные органы — Госфинмониторинг, СБУ и СНБО — не реагируют: санкции против Григорьева не вводят, его бизнес не проверяют, а активы не конфискуют и не передают в управление АРМА.

Ранее сообщалось, что бывший эсбэушник Шило построил транснациональный бизнес под прикрытием войны.

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