Партнер Хорошковского Вадим Григорьев ведет бизнес с россиянами и не под санкциями: почему правоохранители и власть молчат, — журналист

Вадим Григорьев, младший партнер бывшего высокопоставленного чиновника Валерия Хорошковского, который известен еще как владелец мебельной компании MERX, продолжает активно вести бизнес в Украине, имея при этом тесные финансовые связи с россией. Несмотря на войну и антироссийские санкции, Григорьев платит налоги агрессору, владеет активами в рф и ведет совместный бизнес с гражданами россии.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом пишет Владимир Бондаренко.

«За последнее время он официально приобрел в Киеве несколько крупных объектов недвижимости на сотни миллионов гривен: гостиницу „Эрмитаж“, офисные центры, административные здания и бизнес-центр „Ренессанс“. Часть сделок осуществлена через предприятия „Днепрстроймашина“ и Житомирский мебельный комбинат», — сообщил Бондаренко.

Кроме того, журналист, ссылаясь на данные Антимонопольного комитета, написал, что Григорьев контролирует несколько компаний на Кипре, связанных с офшорами, которые в 2023 году уплатили в российский бюджет более полутора миллиардов рублей.

РЕКЛАМА

«Он также является совладельцем предприятий с гражданами россии, в частности ООО „АМПЛЕКС-ГРУПП“ и ООО „Рентсейл“. Особенно резонансным является факт, что теща Григорьева имеет российский паспорт, а на нее оформлена вилла в оккупированном Крыму. Это вызывает подозрения в возможном отмывании российских денег через украинские активы», — сказал он.

Он отметил, что, несмотря на все эти факты, правоохранительные органы — Госфинмониторинг, СБУ и СНБО — не реагируют: санкции против Григорьева не вводят, его бизнес не проверяют, а активы не конфискуют и не передают в управление АРМА.

Ранее сообщалось, что бывший эсбэушник Шило построил транснациональный бизнес под прикрытием войны.

РЕКЛАМА

72

Читайте нас в Facebook