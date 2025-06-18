Была одна из самых страшных ночей: в Киеве сняли рождественскую сказку

В Киеве завершили съемки рождественской сказки, которую покажут в начале декабря 2025 года. По словам продюсеров, «Вартові Різдва» станут первым полнометражным художественным фильмом 1+1 с начала полномасштабного вторжения. В центре сюжета — трое волшебников: Святой Николай, Санта Клаус и Дух Зимы теряют свои магические силы и вынуждены объединиться, чтобы вернуть людям праздник и веру в чудеса. Режиссер фильма Александр Кириенко. В главных ролях популярны актеры — Иван Блиндар, Станислав Боклан и Михаил Кукуюк. Именно Михаил сыграл Санта Клауса.

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Известно, что съемки шли весь май и начало июня, а площадками для сказочной истории стали Киев и Киевская область. Сценический грим главных героев занимал до трех часов каждой смены. Золотое украшение для облачения Святого Николая художники закупили в Киеве на специальном складе, который через два дня после того был разрушен из-за вражеских обстрелов. Самой массовой сценой фильма стала рождественская ярмарка, для которой искусственно была заснежена территория в 1 гектар.

К съемкам были привлечены действующие военнослужащие и актеры Дмитрий Сова, Сергей Коршиков и Олег Щербина. По словам продюсеров, команда работала в условиях постоянного мониторинга ситуации безопасности.

— В ночь на 6 июня была одна из самых страшных ночей, — прокомментировала 1+1 продюсер Татьяна Шулика. — У нас продолжались ночные съемки, когда началась массированная атака. Пришлось всей команде прятаться в укрытие вместо работы. Это и есть наша реальность — мы живем и творим в условиях войны.

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