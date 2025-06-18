Мы дома: популярная актриса вместе с детьми вернулась в Украину

Популярная актриса, бывшая жена ведущего Андрея Беднякова, Настя Короткая, которая рассказала о трагедии в семье, поразила новостью. Известно, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Настя вместе с двумя детьми выехала в США. На своей странице в социальной сети Короткая выложила видео с возвращением домой, в Украину.

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Актриса показала, как паковала чемоданы вместе с детьми, затем 11 часов летела в Европу, пересекла границу и оказалась дома.

«Собрали все вещи, и вперед», — сообщила актриса.

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Подписчики отреагировали на новость, поддержав решение Насти. Были и те, кого она удивила своим возвращением.

«Неужели есть те, кто возвращается??? — спросили в сети. — Так сложно поверить…»

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«Конечно есть, мы тоже год назад вернулись домой в Одессу и очень счастливы», — ответили в комментариях.

«Аааааааа, с возвращением!!! — отреагировали в сети. — Так приятно видеть, когда крутые люди возвращаются в Украину».

«Почти до слез растрогалась, потому что радуюсь, когда украинцы возвращаются домой, — написали в комментариях. — И отдельно рада за Андрея, что дети будут рядом».

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Напомним, в 2024 году стало известно, что пара Андрея и Насти распалась.

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