Ассоциация юристов Украины призывает правоохранительные органы прекратить грубое вмешательство в работу адвокатов

Ассоциация юристов Украины (АПУ) обнародовала обращение к руководителям ДБР, СБУ, БЭБ, Нацполиции, НАБУ и Офиса Генерального прокурора об увеличении случаев вмешательства правоохранительных органов в профессиональную деятельность адвокатов.

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В обращении говорится, что под видом расследования уголовных правонарушений следователи препятствуют предоставлению правовой помощи, нивелируют право на защиту и вмешиваются в адвокатскую тайну, в частности, применяют информационное давление на адвокатов.

«Нарушение правоохранительными органами профессиональных прав и гарантий адвокатов приведет к невыполнению Украиной плана по вступлению в Европейский Союз, нарушению международных обязательств и соответственно помешает переговорному процессу Украины по вступлению в Европейский Союз», — предупреждают в Ассоциации.

Ассоциация юристов Украины — профессиональная организация, объединяющая 6 тысяч украинских юристов.

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По ее данным, только за два последних месяца дважды было сообщено о подозрении адвокатам в результате предоставления правовой помощи клиенту, проведено прослушивание в офисе адвокатского объединения с вмешательством в адвокатскую тайну, задержан адвокат по тому же делу, в котором он был защитником, проведены обыски у адвоката без постановления следственного судьи, во время обыска изъяли носители информации с адвокатской тайной.

«Правоохранительные органы также все чаще применяют информационное давление на адвокатов в рамках уголовных производств», — говорится в обращении.

Ассоциация напоминает, что согласно статье 16 Основных положений о роли адвокатов (приняты VIII Конгрессом ООН в 1990 году), правительства стран должны обеспечить адвокатам возможность осуществлять их профессиональные обязанности без запугивания, препятствий и неуместного вмешательства.

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Гарантии профессиональной деятельности предусмотрены Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Этими и другими документами, в том числе Конституцией, предусмотрены, в частности, запрет отождествления адвоката с клиентом и запрет изымать носители, содержащие адвокатскую тайну.

Ассоциация напоминает, что Украина — кандидат в члены Европейского Союза. В этой связи Европейская комиссия ежегодно осуществляет мониторинг прогресса Украины. Поэтому нарушение прав и гарантий адвокатов приведет к невыполнению Украиной плана вступления в ЕС.

«Учитывая признаки системного нарушения профессиональных прав и гарантий адвокатов, фактическое нивелирование права на правовую помощь и права на защиту, Ассоциация юристов Украины утверждает, что такая ситуация угрожает осуществлению правосудия», — говорится в обращении.

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Ассоциация юристов Украины призывает руководителей правоохранительных органов НАБУ, ДБР, СБУ, БЭБ, Национальной полиции прекратить вмешательство в адвокатскую деятельность, строго выполнять нормы Конституции Украины, международных нормативно-правовых актов и законодательства Украины в части соблюдения профессиональных прав и гарантий адвокатов.

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