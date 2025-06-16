41.30 / 41.75 48.00 / 48.45
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сделал предложение любимой в тире 28 апреля. Через два года в тот же день и месяц погиб: история 25-летнего защитника, посмертно ставшего Героем Украины

12:20 16 июня 2025
Сержант Андрей Линийчук с позывным «Кельт»

Он с детства мечтал носить военную форму, поэтому для родных и близких не стало неожиданностью, когда Андрей Линийчук подписал контракт и стал частью 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Его заслуженно называли одним из самых результативных зенитчиков ВСУ, а сам он всегда подчеркивал: больше всего любит свою семью и Украину. Несмотря на ранения, сержант с позывным «Кельт» каждый раз возвращался к побратимам. Его жизнь оборвалась в апреле 2023 года во время выполнения боевого задания. Андрей Линийчук посмертно удостоен звания Героя Украины.

25-летний Андрей Линийчук стал полным кавалером ордена «За мужество».

Андрей — наша гордость. Им просто нельзя было не восхищаться, — рассказали «ФАКТАМ» учительница истории Людмила Цвиркун и ученик Кириевской гимназии Роман Фурман. — Андрей родился третьим ребенком в обычной сельской семье. Рос в атмосфере любви и доброты, в окружении самых родных: мамы, папы и сестричек Анастасии и Наташи. Девочки были старшими, но с детства братик, как настоящий мужчина, защищал их. С детства увлекался рыбалкой и «тихой» охотой. И прежде чем пойти по грибы, Андрей знал, что необходимо Лешего угостить вкусностями, чтобы не заблудиться и полную корзинку грибов набрать…

Сержант Андрей Линийчук, позывной «Кельт»

Со школьных лет парень увлекался историей Украины. Его родители рассказывали ему о героическом прошлом прадедов — Коваля Петра и Шутя Андрея. Рядовой 338-го штурмового полка Первого украинского фронта Петр Коваль был награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Чехословакии». Андрей Шуть за участие в Финской и советско-германской войне был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Читайте также: «После взрыва я потерял зрение и ноги. Понял: или истекаю кровью и сейчас погибаю, или начинаю действовать»: история спасения аэроразведчика

РЕКЛАМА

Андрей мечтал поступить в военный институт, но по состоянию здоровья не смог. После школы учился в Киевском политехническом институте, но по личным причинам не закончил его. Впоследствии выбрал факультет лесного хозяйства Полесского национального университета.

Однако мечта стать военным не оставляла его. Постоянные тренировки, увеличение физических нагрузок, здоровый образ жизни сделали из парня богатыря. Еще в седьмом классе отец Андрея подарил ему пневматическую винтовку, из которой он умело стрелял, когда приезжал домой, — добавляют собеседники. — Еще студентом, Андрей прошел все возможные вышколы: Школу выживания и Школу десятников молодых командиров им. Аксёна и Хомы. Он получил диплом парамедика и готовился к войне, которую предвидел, потому что анализировал прошлое и настоящее государства. В 2020 году подписал контракт с 95-й бригадой десантно-штурмовых войск. До полномасштабного вторжения закрыл всю программу по прыжкам с парашютом и очень этим гордился.

Большая война застала Андрея на боевых позициях вблизи Горловки. Там он служил оператором зенитно-ракетного комплекса «Стрела». У него были боевые выходы на «ноль», работа в тылу врага, он не боялся ничего, всегда шел вперед.

РЕКЛАМА
«Кельт» стал первым, кто осуществил боевое применение ПЗРК Martlet. На его счету — 16 сбитых БпЛА «Орлан», 1 Zala, вертолет Ка-52

Андрей Линийчук вписал свое имя не только в военную историю Украины, но и Великобритании — «Кельт» стал первым, кто осуществил боевое применение переносного зенитно-ракетного комплекса Martlet модификации Starstreak. На его счету — 16 сбитых БпЛА «Орлан», 1 Zala, боевой вертолет Ка-52. Благодаря таким показателям он стал самым результативным зенитчиком Вооруженных Сил Украины.

25-летний Андрей Линийчук — полный кавалер ордена «За мужество». Сбитые цели он забирал с опасной территории, и просил знакомых продавать части российских «Орланов» на аукционах за границей, чтобы полученные средства передать на нужды армии.

«Андрей влюбился, когда я сильно ударила его друга»

Кроме успешной военной карьеры, Андрей Линийчук был счастлив и в личной жизни. Свою будущую жену Анастасию встретил в спортзале во время занятий рукопашным боем.

Звучит оригинально, потому что он влюбился, когда я сильно ударила его друга, — вспоминает Анастасия. — Они вместе пришли в зал, а я уже давно занималась. Но тогда ничего не сказал, а нашел меня в сети и позвал на свидание. Мы начали встречаться с июня 2020 года и вскоре уже жили вместе. Потому что почувствовали, что это судьба. Сделал мне предложение Андрей в момент стрельбы в тире 28 апреля 2021 года — в тот же день и месяц, когда он погиб в 2023-м. Мы ждали окончания ООС, чтобы устроить свадьбу. Но у мужа были то учеба, то боевые задания. А потом большая война… Первое ранение Андрея летом 2022 года и дальнейшую реабилитацию прошли вместе. В октябре того же года во время отпуска пошли в ЗАГС спросить, что и к чему. Пришли вечером, когда время приема посетителей уже заканчивалось. Мы не стали ждать и уже развернулись на выход. Однако нас догнала девушка и сказала: «Проходите, пожалуйста, предыдущая пара были не военные, а мы принимаем военных без очереди!» Мы вернулись, и нас расписали за 40 минут. Об этом не знал никто из родных. Им признались впоследствии.

РЕКЛАМА
Андрей с женой Анастасией

Думали, что во время следующего отпуска Андрея устроим свадьбу. Но вернулся любимый снова с ранением. Получил много осколочных поражений руки и ноги. Не все удалось извлечь, и полбедра на левой ноге было вырвано. После длительной реабилитации отправились в Карпаты, устроили себе, так сказать, медовый месяц. Андрей поехал обратно к ребятам, едва дождавшись конца реабилитации 26 февраля 2023 года. Сбил еще одну Zala, и через два месяца трагически погиб. Случилось это 28 апреля во время выполнения боевого задания в селе Дроновка Донецкой области.

Читайте также: «Мать бойца плакала от счастья и благодарила мужа за спасенного сына»: история легендарного офицера «Сапсана», который погиб, защищая Нью-Йорк

Похоронили Андрея Линийчука на Смолянском военном кладбище в Житомире. Ультрас футбольного клуба «Полесье», за который болел воин, провожали его в последний путь файерами.

В августе 2023 года одногруппник Андрея Роман Зинкевич зарегистрировал петицию о присвоении защитнику почетного звания Героя Украины. 2 августа 2025 года стало известно, что Андрей удостоен «Золотой Звезды».

В Великобритании, где проходил обучение «Кельт», установлена мемориальная доска в честь Андрея Линийчука. «Он был примером и для своих подчиненных, и для старших. Он был одним и остается единственным, кто сбил столько воздушных целей из такого сложного оружия», — говорит жена героя.

А еще у Андрея Линийчука была мечта — привести в порядок старый пруд, который пришел в упадок и заилился со временем. Его родители хотят осуществить эту мечту в память о сыне. Сейчас они часто приходят к пруду, чтобы просто посидеть.

«Журавлик прилетает и садится на воду. Я смотрю на него, он смотрит на меня… Возможно, это мой сын прилетает», — говорит мать Героя, Надежда Линийчук.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рассказ жены о последнем бое Александра Палия, который, находясь в окружении, выскочил из окопа и попал из ручного противотанкового гранатомета в оккупанта.

402

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Треть пенсионеров получает лишь по 3,3 тысячи гривен. Фото Pixabay

Пенсионный фонд обязали выплатить повышенные пенсии: кто получит деньги дополнительно

Финансовый гороскоп для четырех знаков Зодиака на июнь. Фото Pixabay

Деньги польются рекой: астролог назвала 4 знака Зодиака, которых Вселенная наградит уже в июне

Таро-прогноз на 17 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Близнецам — «Королева Пентаклей», Весам — «Солнце», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 17 июня

Супруги Бэкхемы показали архивные фото с детьми. Фото из Instagram

Бекхемы протянули «оливковую ветвь мира» сыну Бруклину, но не получили ответ

Следующий материал
Новости партнеров