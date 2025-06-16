Сделал предложение любимой в тире 28 апреля. Через два года в тот же день и месяц погиб: история 25-летнего защитника, посмертно ставшего Героем Украины

Он с детства мечтал носить военную форму, поэтому для родных и близких не стало неожиданностью, когда Андрей Линийчук подписал контракт и стал частью 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Его заслуженно называли одним из самых результативных зенитчиков ВСУ, а сам он всегда подчеркивал: больше всего любит свою семью и Украину. Несмотря на ранения, сержант с позывным «Кельт» каждый раз возвращался к побратимам. Его жизнь оборвалась в апреле 2023 года во время выполнения боевого задания. Андрей Линийчук посмертно удостоен звания Героя Украины.

25-летний Андрей Линийчук стал полным кавалером ордена «За мужество».

— Андрей — наша гордость. Им просто нельзя было не восхищаться, — рассказали «ФАКТАМ» учительница истории Людмила Цвиркун и ученик Кириевской гимназии Роман Фурман. — Андрей родился третьим ребенком в обычной сельской семье. Рос в атмосфере любви и доброты, в окружении самых родных: мамы, папы и сестричек Анастасии и Наташи. Девочки были старшими, но с детства братик, как настоящий мужчина, защищал их. С детства увлекался рыбалкой и «тихой» охотой. И прежде чем пойти по грибы, Андрей знал, что необходимо Лешего угостить вкусностями, чтобы не заблудиться и полную корзинку грибов набрать…

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Сержант Андрей Линийчук, позывной «Кельт»

Со школьных лет парень увлекался историей Украины. Его родители рассказывали ему о героическом прошлом прадедов — Коваля Петра и Шутя Андрея. Рядовой 338-го штурмового полка Первого украинского фронта Петр Коваль был награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Чехословакии». Андрей Шуть за участие в Финской и советско-германской войне был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Андрей мечтал поступить в военный институт, но по состоянию здоровья не смог. После школы учился в Киевском политехническом институте, но по личным причинам не закончил его. Впоследствии выбрал факультет лесного хозяйства Полесского национального университета.

— Однако мечта стать военным не оставляла его. Постоянные тренировки, увеличение физических нагрузок, здоровый образ жизни сделали из парня богатыря. Еще в седьмом классе отец Андрея подарил ему пневматическую винтовку, из которой он умело стрелял, когда приезжал домой, — добавляют собеседники. — Еще студентом, Андрей прошел все возможные вышколы: Школу выживания и Школу десятников молодых командиров им. Аксёна и Хомы. Он получил диплом парамедика и готовился к войне, которую предвидел, потому что анализировал прошлое и настоящее государства. В 2020 году подписал контракт с 95-й бригадой десантно-штурмовых войск. До полномасштабного вторжения закрыл всю программу по прыжкам с парашютом и очень этим гордился.

Большая война застала Андрея на боевых позициях вблизи Горловки. Там он служил оператором зенитно-ракетного комплекса «Стрела». У него были боевые выходы на «ноль», работа в тылу врага, он не боялся ничего, всегда шел вперед.

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«Кельт» стал первым, кто осуществил боевое применение ПЗРК Martlet. На его счету — 16 сбитых БпЛА «Орлан», 1 Zala, вертолет Ка-52

Андрей Линийчук вписал свое имя не только в военную историю Украины, но и Великобритании — «Кельт» стал первым, кто осуществил боевое применение переносного зенитно-ракетного комплекса Martlet модификации Starstreak. На его счету — 16 сбитых БпЛА «Орлан», 1 Zala, боевой вертолет Ка-52. Благодаря таким показателям он стал самым результативным зенитчиком Вооруженных Сил Украины.

25-летний Андрей Линийчук — полный кавалер ордена «За мужество». Сбитые цели он забирал с опасной территории, и просил знакомых продавать части российских «Орланов» на аукционах за границей, чтобы полученные средства передать на нужды армии.

«Андрей влюбился, когда я сильно ударила его друга»

Кроме успешной военной карьеры, Андрей Линийчук был счастлив и в личной жизни. Свою будущую жену Анастасию встретил в спортзале во время занятий рукопашным боем.

— Звучит оригинально, потому что он влюбился, когда я сильно ударила его друга, — вспоминает Анастасия. — Они вместе пришли в зал, а я уже давно занималась. Но тогда ничего не сказал, а нашел меня в сети и позвал на свидание. Мы начали встречаться с июня 2020 года и вскоре уже жили вместе. Потому что почувствовали, что это судьба. Сделал мне предложение Андрей в момент стрельбы в тире 28 апреля 2021 года — в тот же день и месяц, когда он погиб в 2023-м. Мы ждали окончания ООС, чтобы устроить свадьбу. Но у мужа были то учеба, то боевые задания. А потом большая война… Первое ранение Андрея летом 2022 года и дальнейшую реабилитацию прошли вместе. В октябре того же года во время отпуска пошли в ЗАГС спросить, что и к чему. Пришли вечером, когда время приема посетителей уже заканчивалось. Мы не стали ждать и уже развернулись на выход. Однако нас догнала девушка и сказала: «Проходите, пожалуйста, предыдущая пара были не военные, а мы принимаем военных без очереди!» Мы вернулись, и нас расписали за 40 минут. Об этом не знал никто из родных. Им признались впоследствии.

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Андрей с женой Анастасией

Думали, что во время следующего отпуска Андрея устроим свадьбу. Но вернулся любимый снова с ранением. Получил много осколочных поражений руки и ноги. Не все удалось извлечь, и полбедра на левой ноге было вырвано. После длительной реабилитации отправились в Карпаты, устроили себе, так сказать, медовый месяц. Андрей поехал обратно к ребятам, едва дождавшись конца реабилитации 26 февраля 2023 года. Сбил еще одну Zala, и через два месяца трагически погиб. Случилось это 28 апреля во время выполнения боевого задания в селе Дроновка Донецкой области.

Похоронили Андрея Линийчука на Смолянском военном кладбище в Житомире. Ультрас футбольного клуба «Полесье», за который болел воин, провожали его в последний путь файерами.

В августе 2023 года одногруппник Андрея Роман Зинкевич зарегистрировал петицию о присвоении защитнику почетного звания Героя Украины. 2 августа 2025 года стало известно, что Андрей удостоен «Золотой Звезды».

В Великобритании, где проходил обучение «Кельт», установлена мемориальная доска в честь Андрея Линийчука. «Он был примером и для своих подчиненных, и для старших. Он был одним и остается единственным, кто сбил столько воздушных целей из такого сложного оружия», — говорит жена героя.

А еще у Андрея Линийчука была мечта — привести в порядок старый пруд, который пришел в упадок и заилился со временем. Его родители хотят осуществить эту мечту в память о сыне. Сейчас они часто приходят к пруду, чтобы просто посидеть.

«Журавлик прилетает и садится на воду. Я смотрю на него, он смотрит на меня… Возможно, это мой сын прилетает», — говорит мать Героя, Надежда Линийчук.

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