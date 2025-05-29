Почти два года теплилась надежда: на Харьковщине погиб офицер-пограничник с Буковины

В Новоселицкой общине Черновицкой области похоронили подполковника пограничной службы Василия Симушина, который погиб, защищая Украину от российских захватчиков. После двух лет и трех месяцев поисков подтверждена гибель офицера. Ему навеки 51, сообщают в пресс-службе общины.

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«Василий вырос в Мирнограде Донецкой области. Кадровый офицер. Военную службу начал в 1989 году. Был начальником первого отдела пограничной службы четвертой пограничной комендатуры быстрого реагирования. Служил на разных направлениях: Черниговщина, Краматорск, Харьковщина. Награжден многими службами» степени", — говорится в сообщении.

Большую войну защитник встретил на службе. Верный военной присяге, выполняя боевое задание, он проявил стойкость и мужество в бою за нашу Родину.

6 августа 2023 года в результате боевых действий в районе населенного пункта Синьковка Купянского района Василий Симушин погиб.

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«С началом полномасштабной войны, изменившей жизнь миллионов, семья Василия — его родители и сестра — была вынуждена покинуть свой дом. Они нашли убежище в Новоселицкой общине. Здесь, в новых для себя обстоятельствах, они не просто поселились, а почувствовав себя как родные среди местных жителей. Покупка жилья стала не только шагом к стабильности, но и символом нового начала», — говорят земляки.

Похоронят подполковника Василия Симушина на кладбище со всеми военными почестями в селе Строинцы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Сумской области погиб 36-летний пулеметчик Александр Марченко.

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