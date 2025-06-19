Украинский чемпион Европы и вице-чемпион мира по плаванию тяжело ранен на фронте (фото)

Знаменитый украинский пловец, чемпион Европы и вице-чемпион мира 43-летний Игорь Червинский получил тяжелые ранения ног в боях с российскими оккупантами, сообщает Федерация плавания Украины.

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«Игорь Червинский — заслуженный мастер спорта Украины по плаванию, во время выполнения боевого задания на фронте получил тяжелое ранение. Игорь — не только легенда украинского спорта, но и настоящий герой, который стал на защиту нашей страны в самое сложное время. Сегодня он нуждается в нашей поддержке в борьбе за жизнь и выздоровление. Просим всех, кто имеет возможность, присоединиться к сбору средств на лечение и реабилитацию», — заявили в федерации.

Участник четырех Олимпийских игр Червинский перед полномасштабным вторжением работал детским тренером в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в родном Харькове. Со временем он пошел защищать родную землю с оружием в руках.

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В конце 1990-х — начале 2000-х Игорь Червинский был одним из лучших пловцов мира на средние и длинные дистанции. Он — обладатель полного комплекта наград чемпионатов Европы в плавании на 1500 метров, серебряный (1500 м) и бронзовый (800 м) призер мировых первенств, а также триумфатор Всемирной универсиады. В коллекции наград знаменитого спортсмена также «золото» и «бронза» чемпионатов Европы на короткой воде и «серебро» чемпионата мира. Кроме того, харьковчанин — обладатель шести рекордов Украины на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем и в эстафетном плавании в 25- и 50-метровых бассейнах.

Добавим, что Игорь Червинский окончил Харьковское государственное высшее училище физической культуры № 1 и юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Кстати, после двух лет боевых действий, в свои 42, пловец стал чемпионом Украины на дистанции 5000 метров в 50-метровом бассейне.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что титулованный экс-хоккеист «Сокола» и сборной Украины тяжело ранен на фронте.

Фото Instagram, Федерации легкой атлетики Украины



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