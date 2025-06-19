- 00:36 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 19.06 22:28 Секреты ароматов, которые стимулируют тратить деньги: обратите внимание на нюансы
- 19.06 22:01 Творожный пирог с черешней: легкая выпечка готовится за пол часа
- 19.06 21:31 Кэти Перри вызвала беспокойство поклонников отсутствием обручального кольца
- 19.06 21:02 Лучшая специя для мозга: какая трава может существенно улучшить память
- 19.06 20:59 Пропавшую в Одессе семилетнюю девочку нашли убитой
- 19.06 20:38 Цены на нефть и волна мигрантов: Пелюховский о кризисе в случае войны на Ближнем Востоке
- 19.06 20:35 Около месяца в госпитале боролись за его жизнь: в Винницкой области похоронили 22-летнего разведчика, тяжело раненого на Курщине
- 19.06 20:08 Кукурузный мусс с двумя видами сыра — можно тем, кто на диете
- 19.06 19:59 «Тихий план «Б» от власти? Что пишут СМИ о кандидате в руководители БЭБ Цивинском
- 19.06 19:43 В рф нашли применение новому оружию из КНДР: эксперт рассказал, почему оно может стать очень опасным
- 19.06 19:16 Рвет на куски: популярная певица поразила изменением
Украинский чемпион Европы и вице-чемпион мира по плаванию тяжело ранен на фронте (фото)
Знаменитый украинский пловец, чемпион Европы и вице-чемпион мира 43-летний Игорь Червинский получил тяжелые ранения ног в боях с российскими оккупантами, сообщает Федерация плавания Украины.
«Игорь Червинский — заслуженный мастер спорта Украины по плаванию, во время выполнения боевого задания на фронте получил тяжелое ранение. Игорь — не только легенда украинского спорта, но и настоящий герой, который стал на защиту нашей страны в самое сложное время. Сегодня он нуждается в нашей поддержке в борьбе за жизнь и выздоровление. Просим всех, кто имеет возможность, присоединиться к сбору средств на лечение и реабилитацию», — заявили в федерации.
Участник четырех Олимпийских игр Червинский перед полномасштабным вторжением работал детским тренером в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в родном Харькове. Со временем он пошел защищать родную землю с оружием в руках.
В конце 1990-х — начале 2000-х Игорь Червинский был одним из лучших пловцов мира на средние и длинные дистанции. Он — обладатель полного комплекта наград чемпионатов Европы в плавании на 1500 метров, серебряный (1500 м) и бронзовый (800 м) призер мировых первенств, а также триумфатор Всемирной универсиады. В коллекции наград знаменитого спортсмена также «золото» и «бронза» чемпионатов Европы на короткой воде и «серебро» чемпионата мира. Кроме того, харьковчанин — обладатель шести рекордов Украины на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем и в эстафетном плавании в 25- и 50-метровых бассейнах.
Добавим, что Игорь Червинский окончил Харьковское государственное высшее училище физической культуры № 1 и юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Кстати, после двух лет боевых действий, в свои 42, пловец стал чемпионом Украины на дистанции 5000 метров в 50-метровом бассейне.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что титулованный экс-хоккеист «Сокола» и сборной Украины тяжело ранен на фронте.
Фото Instagram, Федерации легкой атлетики Украины
Читайте нас в Facebook
Скорпионам — «Солнце» и радость, Девам — «Тройка Жезлов» и планы на будущее: Таро-прогноз на 20 июня
Стрельцам — энергия и новые проекты, а Весам — дипломатичность и бережливость: гороскоп для всех знаков Зодиака на 19 июня