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«Когда вы отчаиваетесь, вы делаете то, на что рассчитаны удары россиян», — Петр Шуклинов
«Я уже говорил это много раз. Но давайте скажу снова. Потому что я обычный солдат, а не политик. Могу себе позволить любую глупость, которая не выходит за пределы устава. Так вот. Война — это ужасно. Каждая жизнь — бесценна. Я это знаю, потому что мы боремся за каждую жизнь. И ничего святее нет, — написал после массированного ракетно-дронового удара россиян по Киеву Петр Шуклинов. — Но когда я читаю (после каждого обстрела российских террористов), что мы «вот-вот» ИЗ-ЗА ЭТОГО исчезнем и погибнем — это оторвано от реальности от слова абсолютно. То есть я понимаю сложное психологическое состояние. Оно у меня такое же.
Но БЕЗ ВОЙНЫ в Украине ежедневно умирает около 1500 человек. Вдумайтесь. 1500 человек сегодня — жили, а завтра — уже нет. В сотнях городов. Болезни сердца, легких, старость, бытовые конфликты, ДТП и так далее. Десятки причин. Каждый день минус 1500. И мы не говорим: ну, все, завтра — конец. Мы вообще не в курсе об этих теряемых жизни. Об этом (в основном) даже в новостях не пишут.
Но достаточно россиянам нанести один ракетный удар — все, завтра конец. Да, это ужасно. Да, это война. Да, на фронте еще страшнее. Но выбора нет. Должны идти дальше. И когда рука тянется написать что-то апокалиптическое — посчитайте, сколько людей на вас подписаны и до какого состояния вы их доводите своими постами.
Мы все отстроим. Мы не забудем потерянные души. Мы сделаем все, чтобы следующее поколение знало правду и готово было сражаться с врагом всегда. И демографически нужно будет много работать.
Но еще никто не выигрывал войну в состоянии отчаяния. Вот поэтому вас туда заводят. Мы выиграем войну, когда осознаем факты:
- террор, совершаемый русскими, вызван их поражением на фронте. Они не могут победить фронт, поэтому давят на вас. Когда-то они рассказывали сказки, что гражданских не трогают. Они верили в то, что могут победить на фронте. Теперь не верят.
- когда вы отчаиваетесь, вы делаете ровно то, на что рассчитаны удары россиян. Когда вы начинаете сеять отчаяние, вы подтверждаете эффективность ударов. Поэтому их станет больше. Ибо для них это единственный способ нас сломить. Чтобы вы хотели мир любой ценой. Даже самой страшной.
Единственный ответ на террористические удары россии — еще большая поддержка ВСУ. Наш ответ должен быть в 100 раз сильнее. И он должен приближать победу.
Держите голову в холоде. Понимайте причины и последствия. Управляйте своим гневом. Тренируйте тело. Тренируйте мозг. Тренируйте мораль. Совершенствуйтесь. Развивайте бизнес. Платите налоги. Донатьте. Делайте все от вас зависящее. И никогда, никогда, никогда не падайте духом.
Работаем".
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