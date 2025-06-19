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- 19.06 19:16 Рвет на куски: популярная певица поразила изменением
Рвет на куски: популярная певица поразила изменением (фото)
Популярная певица и композитор Светлана Тарабарова, недавно обратившаяся к сети, поразила своих поклонников. На странице в социальном приложении артистка выложила серию фотографий, на которых предстает в очень необычных позах. По словам Светланы, сейчас, в сложные времена, всем тяжело держать свое эмоциональное состояние, но надо, несмотря ни на что, сохранять веру в сердце.
Напомним, в начале полномасштабного вторжения Тарабарова в третий раз стала мамой и решила остаться в стране с маленькими детьми.
«Вопреки всему, искать любовь, надежду и верить в людей, — призвала Светлана своих поклонников. — И если рвет на куски, то превращаем это в искусство».
На фотографии в ярко-розовых тонах отреагировали поклонники певицы.
«Какая же вы невероятная», — поделились впечатлениями в сети.
«Просто очень красиво», — поддержали артистку.
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