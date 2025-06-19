Глобальный слив аккаунтов: специалисты предупреждают об утечке 16 миллиардов учетных данных Apple, Facebook, Google, Telegram и других

Цифовый мир атакуют киберпреступники. Еще не утих резонанс вокруг истории со взломом российской разведкой камер видеонаблюдения на западной границе Украины, чтобы шпионить и препятствовать поступлению западной помощи, а исследователи кибербезопасности снова бьют тревогу. Разоблачены почти 16 миллиардов учетных данных для входа, включая пароли. Как сообщает Forbes, это крупнейшая утечка в истории, охватывающая логины, пароли и доступы к онлайн-сервисам со всего мира: от Facebook и Google до Gmail, Telegram и государственных платформ.

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«Это не просто утечка — это план массового использования», — цитирует Forbes аналитиков Cybernews, которые с начала года исследовали происхождение более 30 наборов данных, каждый из которых содержит десятки или даже миллиарды записей. Все, за исключением одного предварительно зафиксированного слива, новые. И именно это делает ситуацию еще более опасной.

Эти массивы доступа структурированы в формате: URL — логин — пароль, позволяющий злоумышленникам автоматизированно атаковать практически любой онлайн-ресурс. Хакеры выложили в открытый доступ самую большую базу украденных данных в истории — более 16 миллиардов пар логин/пароль от популярных сервисов: Apple, Google, Facebook, Instagram, GitHub, Telegram и других.

«Это свежие, масштабные разведывательные данные, которые можно использовать как оружие», — говорят исследователи. Как отмечает Forbes, похищенные пароли продаются в даркнете, а пользователи — независимо от страны или профессии — становятся целями для фишинговых атак, краж личности, шантажа.

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Google уже рекомендует массово перейти на ключи доступа, ФБР предупреждает не наживать на подозрительные ссылки в SMS.

Ведущие эксперты призывают каждого взять на себя ответственность:

• Немедленно измените пароли, особенно на критически важных аккаунтах.

• Используйте менеджеры паролей — пусть они запоминают сложное вместо вас.

• Перейдите на ключи доступа и многофакторную аутентификацию — это реально работает.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Нацполиция задержала разыскиваемого Интерполом хакера-иностранца.

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