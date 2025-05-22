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Украина

Взломали 10 тысяч камер видеонаблюдения: как россия шпионит за поставками оружия в Украину

18:37 22 мая 2025
Спецслужбы РФ взломали 10 тысяч камер видеонаблюдения - Фото: volynnews.com

Российская разведка получила доступ к камерам видеонаблюдения на западной границе Украины, чтобы шпионить и препятствовать поступлению иностранной помощи в страну. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британскую разведку.

По информации издания, одно из подразделений российского Главного управления разведки (ГРУ) получило доступ к камерам видеонаблюдения на западной границе Украины, чтобы шпионить и препятствовать поступлению иностранной помощи в страну.

В издании отмечают, что российская разведка обвиняется в использовании ряда методов для атаки на организации, занимающиеся поставкой западной помощи. Для этого агенты ГРУ взламывали камеры на пограничных переходах, железнодорожных станциях и возле военных объектов.

Это подразделение ГРУ также рассылало фишинговые электронные письма с порнографическим содержимым и фальшивой профессиональной информацией и использовало похищенные пароли для доступа к системам.

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Как отмечает The Guardian, входящий в Центр правительственной связи Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) призвал частные компании, участвующие в оказании помощи, «принять немедленные меры для своей защиты».

Выяснилось, что российские спецслужбы получили доступ к около 10 тысячам камер, расположенных вблизи военных объектов и железнодорожных станций, чтобы отслеживать перемещение грузов в Украину. При этом 80% взломанных камер находились на территории Украины, еще 10% — в Румынии.

Кроме того, 4% камер расположены в Польше, 2,8% — в Венгрии, 1,7% — в Словакии. Места расположения остальных камер не раскрываются. Вмешательство в работу позволяло делать скриншоты изображения с камер.

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К тому же, спецслужбы россии проводили другие попытки сбора конфиденциальной информации о поставках, в частности о расписаниях движения поездов и транспортных накладных. Речь идет о не менее 10 странах, включая США, Францию и Германию. Как стало известно, злоумышленники использовали голосовой фитинг для получения доступа к привилегированным аккаунтам, выдавая себя за ІТ-персонал.

Темы фишинговых писем были разными и варьировались от профессиональных вопросов до взрослой тематики. Такие письма часто посылались через скомпрометированные аккаунты или бесплатные почтовые сервисы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Управление военной разведки США опубликовало инфографику, содержащую важную для Украины оценку ракетных возможностей врага.

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