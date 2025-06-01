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Часть переселенцев лишат статуса и выплат: в Кабмине затеяли новую проверку для ВПЛ
Через месяц в Украине вступят в силу новые правила предоставления денежной помощи внутренним переселенцам. Так, с июля Минфин будет ежемесячно проверять пребывание ВПЛ за пределами Украины более 90 дней.
Выехавшим на более долгий срок прекратят начислять денежную помощь и отменят статус внутреннего переселенца.
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Исключение — лечение, обучение, смерть родственника, служебная командировка, имеющие документальные подтверждения. Речь идет о деньгах, которые государство выплачивает ВПЛ на проживание (2000 гривен на взрослого и по 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью).
Подтвердить местонахождение ВПЛ во время проверок можно или через «Дию» дистанционно, или лично в ЦНАПах или в управлении соцзащиты населения.
Напомним, что недавно правительство расширило возможности предоставления субсидий на аренду жилья для внутренних переселенцев.
Фото Pixabay119
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