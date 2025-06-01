Часть переселенцев лишат статуса и выплат: в Кабмине затеяли новую проверку для ВПЛ

Через месяц в Украине вступят в силу новые правила предоставления денежной помощи внутренним переселенцам. Так, с июля Минфин будет ежемесячно проверять пребывание ВПЛ за пределами Украины более 90 дней.

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Выехавшим на более долгий срок прекратят начислять денежную помощь и отменят статус внутреннего переселенца.

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Исключение — лечение, обучение, смерть родственника, служебная командировка, имеющие документальные подтверждения. Речь идет о деньгах, которые государство выплачивает ВПЛ на проживание (2000 гривен на взрослого и по 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью).

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Подтвердить местонахождение ВПЛ во время проверок можно или через «Дию» дистанционно, или лично в ЦНАПах или в управлении соцзащиты населения.

Напомним, что недавно правительство расширило возможности предоставления субсидий на аренду жилья для внутренних переселенцев.

Фото Pixabay

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