- 18:32 Спрос на протезы среди оккупантов вырос вдвое: британская разведка объяснила, что происходит
- 18:12 Переселенцам раздадут ваучеры: в Украине планируют внедрить новую жилищную программу для ВПЛ
- 17:55 Нардеп Мезенцева впервые стала мамой
- 17:53 Нам нужно зарываться под землю: рэпер и военный шокировал обращением
- 17:23 500 миллионов евро в день: доходы рф от энергоносителей за время войны упали вдвое
- 17:21 Минсоцполитики утвердило программу обучения для специалистов, работающих с игровой зависимостью
- 17:21 Легендарный футболист киевского «Динамо» перенес инсульт
- 16:53 Следствие раскрыло схему передачи 38 млн евро из москвы Порошенко при участии партнера Медведчука, — СМИ
- 16:51 Удача любит рисковых: перемены, озарения и другие подарки Судьбы ждут пять знаков зодиака в конце текущей недели
- 16:24 Почему-то все бегут: принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с текучкой кадров
- 16:21 Глобальный слив аккаунтов: специалисты предупреждают об утечке 16 миллиардов учетных данных Apple, Facebook, Google, Telegram и других
- 16:03 Лучше поздно, чем никогда: еще успеете посадить это на огороде в июне
Минсоцполитики утвердило программу обучения для специалистов, работающих с игровой зависимостью
Министерство социальной политики Украины официально утвердило Примерную программу обучения для специалистов, осуществляющих социально-психологическую реабилитацию лиц с игровой зависимостью. Новый документ включает в себя структуру курса, перечень ключевых модулей и ожидаемые результаты обучения.
Программа была разработана совместно с Общественным союзом «Центр ответственной игры» в рамках проекта «Внедрение социальных услуг для людей с риском игровой зависимости». Проект реализуется при поддержке социально ответственного бизнеса — компании Favbet.
Как сообщили в министерстве, программа будет обеспечивать подготовку социальных работников, психологов и других специалистов в соответствии с действующим Государственным стандартом социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью, утвержденным приказом Минсоцполитики № 454-Н от 8 октября 2024 года.
Ожидается, что новая программа повысит качество предоставления услуг людям с признаками или риском игровой зависимости, а также расширит доступность таких услуг по всей Украине.
Инициатором и экспертным партнером в разработке программы обучения выступил Общественный союз «Центр ответственной игры». Ранее организация при поддержке социально ответственного бизнеса открыла первый в Украине специализированный центр поддержки людей с игровой зависимостью. Кроме того, Центр инициировал международный проект обмена опытом, в рамках которого украинские эксперты изучают лучшие европейские практики ответственного гемблинга.
«Эта программа — важный шаг к созданию системной поддержки для людей, сталкивающихся с игровой зависимостью. Это результат совместных усилий государства, экспертного сообщества и ответственного бизнеса, направленных на решение актуальной социальной проблемы наиболее эффективным способом», — отметили в Центре ответственной игры.17
Читайте нас в Facebook
Близнецам — «Звезда», Овнам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июня
Когда не помогает средство из магазина: блогерша Марина посоветовала, как победить известковый камень в унитазе без химии