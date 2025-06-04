- 00:12 Криштиану Роналду «похоронил» в Мюнхене Германию и вывел Португалию в финал Лиги наций: видеообзор матча
- 04.06 22:27 Как лакомиться одним из любимых десертов французов: эти нюансы надо знать
- 04.06 22:00 Творожные кексы от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш: готовятся очень легко
- 04.06 21:30 Безумный ажиотаж и споры: Дженнифер Лопес возрождает карьеру
- 04.06 21:00 Это важный сигнал от организма: на какие симптомы следует обратить внимание после поедания клубники
- 04.06 20:45 «В скульптурной группе „Энеида“ есть даже… бог гопака», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 04.06 20:33 Мечтал о дочке: на Донетчине в бою погиб машинист из Никополя
- 04.06 20:08 Пхали со шпинатом и курицей: можно тем, кто сидит на диете
- 04.06 19:57 Девам — «Мир», Овнам — «Королева Пентаклей»;, а Весам — «Колесо Фортуны»: гороскоп и советы карт на 5 июня
- 04.06 19:45 В армию оккупантов передали партию новых танков: создадут ли они проблемы ВСУ
- 04.06 19:40 Настя-«взрывчатка»: Каменских показала свой любимый способ макияжа
- 04.06 19:37 Государство, бизнес и общественность объединяют усилия для противодействия игровой зависимости: о чем идет речь
Государство, бизнес и общественность объединяют усилия для противодействия игровой зависимости: о чем идет речь
В Украине решили сформировать новый уровень культуры ответственной игры. Впервые государство, бизнес и общественность объединяют усилия для внедрения проверенных европейских практик профилактики игровой зависимости — системно, открыто и с фокусом на результат.
В частности, ОС «Центр ответственной игры» инициировал масштабный проект международного обмена опытом.
«Это уникальная для Украины программа, которая предусматривает рабочие визиты экспертов в европейские страны. Участники — представители медицинской сферы, регуляторов и общественного сектора, — будут знакомиться с тем, как в ЕС работают государственные политики, технологии самоконтроля, реабилитационные программы и институции, которые действительно помогают игрокам», — комментируют в «Центре ответственной игры».
Стоит добавить, что речь идет не только об обмене знаниями, но и о старте фундаментальных изменений: пересмотре нормативной базы, запуске образовательных программ для специалистов и гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами.
Генеральным партнером комплексного проекта по внедрению в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости выступает компания FAVBET. В 2024 году в рамках проекта был утвержден государственный стандарт социальной поддержки людей с игровой зависимостью и открыт специализированный центр социально-психологической поддержки «Пространство жизни. Life Space».
«Украинская игральная индустрия впервые формирует инфраструктуру, которая не умалчивает проблему, а отвечает на нее практическими решениями. От просветительской деятельности и психологической поддержки к нормативным изменениям — это долгосрочный курс, который создает устойчивую систему предотвращения игровой зависимости в Украине», — прокомментировали в FAVBET.33
Читайте нас в Facebook
Девам — «Мир», Овнам — «Королева Пентаклей»;, а Весам — «Колесо Фортуны»: гороскоп и советы карт на 5 июня