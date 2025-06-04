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Общество и люди

Государство, бизнес и общественность объединяют усилия для противодействия игровой зависимости: о чем идет речь

19:37 4 июня 2025
Государство, бизнес и общественность объединяют усилия для противодействия игровой зависимости: о чем идет речь

В Украине решили сформировать новый уровень культуры ответственной игры. Впервые государство, бизнес и общественность объединяют усилия для внедрения проверенных европейских практик профилактики игровой зависимости — системно, открыто и с фокусом на результат.

В частности, ОС «Центр ответственной игры» инициировал масштабный проект международного обмена опытом.

«Это уникальная для Украины программа, которая предусматривает рабочие визиты экспертов в европейские страны. Участники — представители медицинской сферы, регуляторов и общественного сектора, — будут знакомиться с тем, как в ЕС работают государственные политики, технологии самоконтроля, реабилитационные программы и институции, которые действительно помогают игрокам», — комментируют в «Центре ответственной игры».

Стоит добавить, что речь идет не только об обмене знаниями, но и о старте фундаментальных изменений: пересмотре нормативной базы, запуске образовательных программ для специалистов и гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами.

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Генеральным партнером комплексного проекта по внедрению в Украине социальных услуг для людей с риском игровой зависимости выступает компания FAVBET. В 2024 году в рамках проекта был утвержден государственный стандарт социальной поддержки людей с игровой зависимостью и открыт специализированный центр социально-психологической поддержки «Пространство жизни. Life Space».

«Украинская игральная индустрия впервые формирует инфраструктуру, которая не умалчивает проблему, а отвечает на нее практическими решениями. От просветительской деятельности и психологической поддержки к нормативным изменениям — это долгосрочный курс, который создает устойчивую систему предотвращения игровой зависимости в Украине», — прокомментировали в FAVBET.

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