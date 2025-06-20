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Украина

Террор городов роями дронов и информатаки продолжатся: эксперт о целях и намерениях рф

10:32 20 июня 2025
Эксперт Александр Коваленко считает, что террор городов роями дронов продолжится

россия не прекращает попыток навязать Украине и миру собственный сценарий войны. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что в ближайшее время кремль активизирует использование роевых атак дронов против украинских городов. В соцсети Коваленко написал, что вероятная новая волна террора направлена на истощение систем ПВО и психологическое давление на гражданское население.

Однако агрессия идет не только в небе. По мнению эксперта, параллельно россия запускает две масштабные информационные кампании. Первая — на международную аудиторию: Москва стремится представить себя как сторону, которая якобы стремится к миру, но вынуждена вести боевые действия из-за того, что Украина словно хочет воевать. Этот нарратив призван уменьшить международную поддержку Киева и посеять сомнения в правоте украинской борьбы.

Вторая кампания ориентирована, считает Коваленко, на внутреннюю украинскую аудиторию: через социальные сети, мессенджеры и пропагандистские каналы россия будет распространять месседжи о неспособности Украины себя защитить, якобы о всесильности врага и безальтернативности капитуляции. Все это сознательная попытка сломить сопротивление украинского тыла и заставить общество потерять веру.

Эксперт отметил, что украинское руководство уже готовит технические и стратегические решения по противодействию роевым атакам дронов. Не меньшее внимание уделяется и информационной обороне: правдивое информирование, изобличение фейков и мобилизация гражданского общества для поддержания морального духа.

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Коваленко подчеркнул, что тактика россии направлена на долгую игру — сломать не фронт, а дух народа. Но эта стратегия обречена: украинцы не раз доказали, что сила нации в единстве, правде и свободе мысли. И эту войну кремль не выигрывает ни дронами, ни пропагандой.

Ранее публиковали мнение журналиста и военного Петра Шуклинова о том, что когда украинцы отчаиваются после изнурительных атак россиян, то это именно то, на что рассчитаны удары врага.

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