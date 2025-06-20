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Названы размеры пенсий народных депутатов: кто получает наибольшие выплаты
Как известно, размер пенсии в Украине зависит от средней зарплаты по стране, собственной зарплаты пенсионера и страхового стажа.
Для выхода на пенсию большинству украинцам необходимо достичь пенсионного возраста (60 лет) и иметь 35 лет трудового стажа. Размер обычной пенсии составляет 35−40% от средней заработной платы человека.
Несмотря на то, что в Украине отменили специальные пенсии еще в 2017 году, многие бывшие народные депутаты и сейчас получают выплаты по особым условиям, а именно — по решению суда.
По состоянию на апрель 2025 года средний размер пенсий нардепов превышает 21 тыс. грн в месяц, а в отдельных случаях превышает 50 тыс. грн. грн. Об этом сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король, пишет OBOZ.UA.
Речь идет о бывших нардепах, которые успели выйти на пенсию до 2017 года (даты отмены спецпенсий). Они продолжают получать выплаты по старым правилам.
Мало того — требуют больше. Так, шесть бывших депутатов в прошлом году обратились в Конституционный суд для признания отмены перерасчета пенсий неконституционным. Они считают, что выплаты должны расти вместе с заработными платами действующих нардепов.
Напомним, в январе 2025 года были введены новые ограничения на сверхвысокие пенсии. Коэффициенты понижения применяются к части выплаты, превышающей 23 610 грн. Поэтому максимальная пенсия нардепа уменьшилась с 246 тыс грн до 51 042 грн в месяц.
Эти ограничения не относятся к военным, участникам боевых действий и пенсиям семей погибших защитников.
По информации СМИ, самую большую выплату получал бывший регионал Сергей Кивалов. Ему удалось приумножить пенсию в 17 раз благодаря справке из собственного вуза и решению суда. Введение коэффициентов привело к уменьшению пенсии более чем в пять раз.
Сотни спецпенсионеров подали иски по отмене ограничений. Из-за применения ограничительных коэффициентов максимальная пенсия бывших депутатов — на уровне 51 042 грн. Средняя пенсия в Украине — 6341,11 грн.
Значительными суммами пенсионных выплат могут похвастаться и судьи-пенсионеры. По закону их пенсия называется пожизненное денежное содержание. По состоянию на 2025 год максимальная сумма содержания судьи — 390 тыс грн в месяц.
Кстати, в Украине изменили порядок выплаты пенсий и пособий.230
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