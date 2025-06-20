41.19 / 42.02 47.91 / 48.65
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Названы размеры пенсий народных депутатов: кто получает наибольшие выплаты

18:26 20 июня 2025
Пенсии бывшим депутатам выплачивают по особым условиям, фото из открытых источников

Как известно, размер пенсии в Украине зависит от средней зарплаты по стране, собственной зарплаты пенсионера и страхового стажа.

Для выхода на пенсию большинству украинцам необходимо достичь пенсионного возраста (60 лет) и иметь 35 лет трудового стажа. Размер обычной пенсии составляет 35−40% от средней заработной платы человека.

Несмотря на то, что в Украине отменили специальные пенсии еще в 2017 году, многие бывшие народные депутаты и сейчас получают выплаты по особым условиям, а именно — по решению суда.

По состоянию на апрель 2025 года средний размер пенсий нардепов превышает 21 тыс. грн в месяц, а в отдельных случаях превышает 50 тыс. грн. грн. Об этом сообщила заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король, пишет OBOZ.UA.

РЕКЛАМА

Речь идет о бывших нардепах, которые успели выйти на пенсию до 2017 года (даты отмены спецпенсий). Они продолжают получать выплаты по старым правилам.

Мало того — требуют больше. Так, шесть бывших депутатов в прошлом году обратились в Конституционный суд для признания отмены перерасчета пенсий неконституционным. Они считают, что выплаты должны расти вместе с заработными платами действующих нардепов.

Напомним, в январе 2025 года были введены новые ограничения на сверхвысокие пенсии. Коэффициенты понижения применяются к части выплаты, превышающей 23 610 грн. Поэтому максимальная пенсия нардепа уменьшилась с 246 тыс грн до 51 042 грн в месяц.

РЕКЛАМА

Эти ограничения не относятся к военным, участникам боевых действий и пенсиям семей погибших защитников.

По информации СМИ, самую большую выплату получал бывший регионал Сергей Кивалов. Ему удалось приумножить пенсию в 17 раз благодаря справке из собственного вуза и решению суда. Введение коэффициентов привело к уменьшению пенсии более чем в пять раз.

Сотни спецпенсионеров подали иски по отмене ограничений. Из-за применения ограничительных коэффициентов максимальная пенсия бывших депутатов — на уровне 51 042 грн. Средняя пенсия в Украине — 6341,11 грн.

Значительными суммами пенсионных выплат могут похвастаться и судьи-пенсионеры. По закону их пенсия называется пожизненное денежное содержание. По состоянию на 2025 год максимальная сумма содержания судьи — 390 тыс грн в месяц.

РЕКЛАМА

Кстати, в Украине изменили порядок выплаты пенсий и пособий.

230

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кому повезет на неделе с 23 по 29 июня - Фото: Freepik

Успех будет следовать за вами, как кот: кому повезет на неделе с 23 по 29 июня

Настя Горбацевич. Фото из альбома Виктории Горбацевич

Мечтает попасть на цирковой фестиваль в Монте-Карло: уникальная 7-летняя гимнастка установила рекорд Украины, провисев под куполом на одной пятке

национальное мультипредметное тестирование

НМТ-2025 как тест на выживание: что не так с нынешним экзаменом

Карты Таро, фото из открытых источников

Скорпионам — «Солнце», Ракам — «Верховная Жрица», а Тельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 21 июня

Следующий материал
Новости партнеров