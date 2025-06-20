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Скорпионам — «Солнце», Ракам — «Верховная Жрица», а Тельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 21 июня

19:54 20 июня 2025
Карты Таро, фото из открытых источников

На неделе с 23 по 29 июня представители трех знаков зодиака будут готовы сделать шаг к достижению финансовой стабильности. Деньги будут ходить за ними как кот за любимым хозяином.

А чего ждать большинству людей в субботу, 21 июня, рассказывает гороскоп, который публикует специальный сайт.

Овен — «Пятерка Жезлов»
Овнам пора выполнить все свои обещания. Возврат долгов откроет путь к внутреннему покою. Поддержка близких будет всегда в вашем распоряжении, но только вы сами сможете навести порядок в своей душе.
Совет карт — Не пытайтесь решить все проблемы за счет других людей.

Телец — «Маг»
Тельцам карты советуют не перегружать себя даже если будет казаться, что нужно все успеть сделать. Возможно, вы отдавали много энергии делам. Теперь пора немного расслабиться и отдохнуть.
Совет карт — Вам стоит посматривать вперед, вы почувствуете вдохновение для новых шагов.

Близнецы — «Тройка Кубков»
Близнецам день сулит приятное общение, хорошую компанию. Позвольте легкость, гоните от себя негативные мысли — они обманчивы и временны.
Совет карт — Следите за здоровьем, особенно если у вас есть склонность к хроническим болезням.

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Рак — «Верховная Жрица»
Ракам важно сохранять душевное спокойствие. Не обращайте внимание на мельчайшие неприятности. Наступает светлый период, когда многое начнет меняться к лучшему.
Совет карт — Позвольте себе ничего не делать и просто наслаждаться моментом.

Лев — «Девятка Пентаклей»
Львам следует обратить внимание на старые связи и забытые отношения. Возможно, кто-нибудь из вашего прошлого ищет способ восстановить с вами контакт. Не бойтесь проявить инициативу — это может стать началом нового, ценного этапа.
Совет карт — День подходит для вдумчивых встреч и благодарности за то, что у вас уже есть все нужное для вас.

Дева — «Тройка Жезлов»
Девы находятся в точке стабильности. Но именно сейчас стоит взглянуть в будущее. Вам важно осмыслить пройденный путь, признать свои достижения. Не обязательно активно действовать — просто настройтесь на то, что впереди ожидают большие изменения.
Совет карт — Используйте завтрашний день для внутреннего роста и творческого воображения.

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Весы — «Двойка Мечей»
Для Весов день может стать днем глубоких переживаний и внутреннего конфликта, давно нуждающегося в разрешении. Не ищите отвлечений — они лишь усилят напряжение. Любимое дело и тишина помогут восстановить баланс.
Совет карт — Побудьте в одиночестве, почувствуйте все, что накопилось на душе.

Скорпион — «Солнце»
Скорпионам день принесет долгожданное облегчение и яркие эмоции. Следует сменить обстановку и провести день на природе или в компании друзей.
Совет карт — Не бойтесь веселиться, быть открытым.

Стрелец — «Девятка Кубков»
Стрельцы могут испортить день необдуманными словами. Постарайтесь проявлять деликатность в общении и не вступать в споры. Вашу открытость могут понять неправильно.
Совет карт — День очень хорошо подойдет для душевных разговоров и теплых признаний.

Козерог — «Восьмерка Жезлов»
Козерогам завтра придется погрузиться в водоворот эмоций и стремительно развивающихся событий. Вы сможете вдруг изменить свое отношение к важным людям в вашей жизни. Главное — быть искренними и терпеливыми.
Совет карт — Не стоит форсировать события — позвольте им развиваться своим ходом.

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Водолей — «Высший Суд»
Водолеям следует освободиться от старых оскорблений. Вы можете завершить старый проект или установить давно оборванные связи. Позвольте в этот день стать новой вехой в жизни. Любое завершение несет в себе начало.
Совет карт — Сейчас все идет по плану, поэтому не мешайте сами себе.

Рыбы — «Звезда»
Рыбам стоит прислушиваться к себе: возможно, вы давно делаете что-нибудь на автомате, теряя искренний интерес. Пора пересмотреть свои приоритеты и отказаться от того, что забирает силы. Найдите занятие, которое вдохновляет вас, даже если оно кажется незначительным.
Совет карт — Не бойтесь быть мечтателем — именно мечты могут подсказать вам, в каком направлении двигаться дальше.

Напомним, конец этой недели будет удачным для тех, кто готов рисковать и открываться новому.

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