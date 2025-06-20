Успех будет следовать за вами, как кот: кому повезет на неделе с 23 по 29 июня

Астрологи утверждают, что сегодняшний день, 20 июня, идеально подходит для старта новых дел как в работе, так и в личной жизни. А следующая неделя будет особенно хороша для представителей трех знаков зодиака, ведь на неделе с 23 по 29 июня они будут привлекать финансовый успех, пишет известный астрологический сайт Your Tango.

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«Следующая неделя может стать самой удачной в этом году, но вы должны быть в правильном месте, чтобы выбрать удачу. Это не обязательно означает, что финансовые возможности или богатство попадут в ваши руки, но вам будет предоставлен выбор воспользоваться новыми возможностями для вашего блага. Будьте готовы принять меры и сделать шаг к достижению финансовой стабильности, и тогда успех будет следовать за вами как любимый кот», — утверждают астрологи.

Также для увеличения вероятности успеха стоит позволить себе поверить, что вы заслуживаете этого поворота, поскольку время имеет важное значение. Кроме того, помните, что все, что вы начнете на следующей неделе, продолжит развиваться до 2026 года.

Близнецы

Все, к чему вы будете прикасаться, превратится в золото, Близнецы. У вас есть «Прикосновение Мидаса», и эта неделя финансового успеха действительно символизирует новую эру богатства и изобилия, в которую вы переходите.

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Юпитер впервые вошел в Рак 9 июня, зажег ваш сектор богатства на следующий год. Однако на этой неделе ваша финансовая удача усилится, поскольку во вторник, 24 июня, Солнце соединится с Юпитером в Раке, создав удачный транзит за весь 2025 год. Солнце в сочетании с Раком принесет в вашу жизнь неожиданные возможности и подарки.

Вам нужно только быть в месте, чтобы получить их. Это не значит пассивный подход к своей жизни или финансам, а значит быть в состоянии определить, когда происходит ваш большой перерыв. Эта энергия продлится всю неделю, но усилится в среду, 25 июня, когда наступит новолуние в Раке. Будьте готовы начать новую и успешную главу в своей жизни.

Дева

Просите того, чего вы заслуживаете, Девы. В четверг, 26 июня, Меркурий перейдет в знак Льва, где он останется до 2 сентября. В Леве Меркурий активизирует вашу потребность отстаивать или вести переговоры о более высокой зарплате или лучше оплачиваемой работе.

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Эта энергия может облегчить юридические соглашения и инвестиционные возможности. Важнейшим аспектом этой энергии является использование силы ваших слов, чтобы определить, чего вы стоите, а затем не соглашаться на меньшее.

Деньги — это энергетическая валюта, которая существует благодаря тому, что вы считаете, что достойны ее. Независимо от сферы, в которой вы работаете, вы заслуживаете на финансовую стабильность и достаток. Убедитесь, что вы не поддаетесь ни на какие негативные идеалы по богатству и понимаете, что вы действительно достойны его, ведь именно это поможет вам изменить к лучшему ваши финансовые активы.

Лев

Начните верить в то, что вам по силам достичь наилучших результатов, Львы. В пятницу, 27 июня, Солнце в Раке выровняется с Марсом в Деве, начав творческий и интуитивный подход к росту ваших финансов.

Марс в Деве породит глубокое желание финансовой независимости, что позволило начать думать о других способах получения дохода. Однако, поскольку Солнце, находящееся в созвездии Рака, сочетается с Марсом в Деве, вы должны начать доверять собственным идеям и начать воплощать их в жизнь.

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Как писали «ФАКТЫ», астрологи прогнозируют, что конец недели с 20 по 22 июня 2025 года принесет многим знакам зодиака значительные изменения и новые возможности. Особенно повезет тем, кто готов рисковать и открываться новому.

Фото: Freepik

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