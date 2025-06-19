Удача любит рисковых: перемены, озарения и другие подарки Судьбы ждут пять знаков зодиака в конце текущей недели

Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, прогнозируют, что конец недели с 20 по 22 июня 2025 года принесет многим знакам Зодиака значительные перемены и новые возможности. Особенно повезет тем, кто готов рисковать и открываться новому. Это время для прорывов в делах, улучшения отношений и личных достижений, пишет slovofraza.com.

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Водолей

Вас ждет неожиданная удача в социальной сфере: новые знакомства, важные события или даже выигрыш. Будьте открыты к предложениям, даже если они кажутся необычными — риск окупится.

Телец

Терпение Тельцов будет вознаграждено. Ждите материальный бонус или внутреннее удовлетворение от завершенных дел. Успешно решатся домашние вопросы, возможны финансовые поступления и выгодные покупки.

Лев

Конец недели станет для Львов настоящим праздником. Вы сможете проявить свои таланты, получить признание или неожиданное предложение. Это отличное время для любви и флирта. Удача будет сопутствовать вам во всем!

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Весы

Судьба предоставит Весам шанс разрешить давние проблемы. Действуйте мягко и с обаянием, и все сложится само собой. Возможны неожиданные финансовые поступления, хорошие новости от родных или приятная поездка. Доверьтесь интуиции!

Стрелец

Стрельцы ощутят прилив вдохновения и энтузиазма. Вас ждут приключения, интересные знакомства и неожиданные денежные поступления. Это время будет удачным в сфере личных отношений. Не сидите дома!

Как писали «ФАКТЫ», ранее мольфар Макс Гордеев составил гороскоп на первый месяц лета.

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