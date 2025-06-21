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Любовь зла: в Закарпатье поймали беглеца из Запорожья, нанесшего своей девушке 77 ножевых ранений
На Закарпатье полиция задержала жителя Запорожья, подозреваемого в жестоком убийстве 22-летней женщины.
По данным полиции, преступление произошло на территории Запорожской области. 23-летний мужчина нанес своей девушке 77 ножевых ранений.
После убийства молодой человек пытался бежать за границу, чтобы избежать ответственности. Для этого он прибыл в Закарпатскую область, где на железнодорожном вокзале, сразу же по прибытии поезда, его и задержали правоохранители.
Злоумышленник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, добавили в полиции.
Сейчас фигуранта уже доставили в Запорожскую область.
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