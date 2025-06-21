Любовь зла: в Закарпатье поймали беглеца из Запорожья, нанесшего своей девушке 77 ножевых ранений

На Закарпатье полиция задержала жителя Запорожья, подозреваемого в жестоком убийстве 22-летней женщины.

По данным полиции, преступление произошло на территории Запорожской области. 23-летний мужчина нанес своей девушке 77 ножевых ранений.

ВІДЕО ДНЯ

После убийства молодой человек пытался бежать за границу, чтобы избежать ответственности. Для этого он прибыл в Закарпатскую область, где на железнодорожном вокзале, сразу же по прибытии поезда, его и задержали правоохранители.

Злоумышленник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, добавили в полиции.

РЕКЛАМА

Сейчас фигуранта уже доставили в Запорожскую область.

Ранее мы рассказывали о трагедии на Житомирщине, где муж застрелил жену, а затем покончил с собой.

РЕКЛАМА

349

Читайте нас в Facebook