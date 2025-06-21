41.37 / 42.03 47.88 / 48.63
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Любовь зла: в Закарпатье поймали беглеца из Запорожья, нанесшего своей девушке 77 ножевых ранений

10:45 21 июня 2025
Задержание молодого человека в Закарпатье, фото Нацполиции

На Закарпатье полиция задержала жителя Запорожья, подозреваемого в жестоком убийстве 22-летней женщины.

По данным полиции, преступление произошло на территории Запорожской области. 23-летний мужчина нанес своей девушке 77 ножевых ранений.

После убийства молодой человек пытался бежать за границу, чтобы избежать ответственности. Для этого он прибыл в Закарпатскую область, где на железнодорожном вокзале, сразу же по прибытии поезда, его и задержали правоохранители.

Злоумышленник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, добавили в полиции.

РЕКЛАМА

Сейчас фигуранта уже доставили в Запорожскую область.

Ранее мы рассказывали о трагедии на Житомирщине, где муж застрелил жену, а затем покончил с собой.

РЕКЛАМА

349

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рецепт кабачковой закуски с чесноком. Фото - скриншот

Быстрая закуска из кабачков: съедают даже те, кто их не любят

Александр Прохоров

«Наши защитники теряют жизнь за эту землю, а вам хочется „качать“ под Моргенштерна?»: украинский хореограф обратился к украинцам

Пирог без муки и сахара, фото скриншот видео

Быстрый пирог из трех ингредиентов: без муки и сахара, нежный и вкусный

Гороскоп на 23-29 июня. Фото Pixabay

Тиграм может понадобиться помощь друзей, а Змеям нужно быть начеку: восточный гороскоп на неделю 23 — 29 июня

Следующий материал
Новости партнеров