Тиграм может понадобиться помощь друзей, а Змеям нужно быть начеку: восточный гороскоп на неделю 23 — 29 июня

Астрологи, назвавшие четыре знака зодиака, которым должно особо повезти во второй половине июня, рассказали, чего ждать всем представителям зодиакального круга на следующей неделе, с 23 по 29 июня.

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Крыса

Гороскоп на неделю для Крыс не исключает, что в жизни знака могут произойти важные события, в том числе и приближающие их к цели, пишет slovofraza.com. Звезды не советуют Крысам особо рисковать и действовать необдуманно — лучше придерживаться ранее составленного плана.

Бык

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Гороскоп на неделю для Быков советует знаку не ждать, пока удача свалиться на него с неба — успех будет сопутствовать энергичным и решительным, не боящихся идти вперед, превозмогая трудности. Особо успешной неделя может стать для тех, кто в поиске: и своей пары, и новой работы.

Тигр

Гороскоп на неделю для Тигров не исключает, что знаку понадобится помощь друзей и близких людей. Только во взаимодействии с ними задача будет выполнена. При этом Тиграм важно помнить, что долг платежом красен. А добрые дела, совершенные знаком, вернутся сторицей.

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Кролик

Гороскоп на неделю для Кролика предупреждает знак о возможности беспричинного уныния. Улучшить настроение сможет или хобби, или романтическое свидание, или не особо большая сумма денег, потраченная на что-то нужное.

Дракон

Гороскоп на неделю для Драконов не рекомендует знаку в эти семь дней действовать необдуманно либо излишне креативно — результаты могут оказаться не теми, на которые он рассчитывал. А все важные решения нужно принимать самостоятельно, не полагаясь на советы со стороны.

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Змея

Гороскоп на неделю для Змей не исключают, что некие непредвиденные обстоятельства станут на пути встречи знака со счастьем. Звезды советуют знаку в эти семь дней быть особо внимательными и действовать обдуманно — ведь любая оплошность, даже самая незначительная, может повлечь за собой серьезные последствия.

Конь

Гороскоп на неделю для Коней предупреждает знак о необходимости настроится на позитив. Ближе к концу недели у знака появится больше сил, эмоционально они станут более стабильными и к выходным подойдут в отличной форме.

Коза

Гороскоп на неделю для Коз советует знаку найти время для отдыха. Излишнее перенапряжение в конце июня может лишить Коз и сил, и удачи. Это касается не только физического, но и эмоционального состояния. От негативных мыслей поможет дистанцироваться любимое занятие или хобби.

Обезьяна

Гороскоп на неделю для Обезьян рекомендует знаку для решения задач использовать новые подходы, меняя привычную тактику. Это касается не только профессиональной, но и личной сферы. При этом звезды советуют Обезьянам хоть и действовать с хитростью, однако не обманывать других людей. Не стоит портить себе карму.

Петух

Гороскоп на неделю для Петухов рекомендует знаку составить на неделю план и действовать строго в соответствии с ним: на работе заниматься исключительно профессиональными вопросами, а в личной жизни — личными, не смешивая их. И четко расставляя приоритеты.

Собака

Гороскоп на неделю для Собак рекомендует знаку поберечь силы и придерживаться тактики выжидания. Возможно, энергия понадобится для чего-то действительно серьезного. Главное — понять, что именно эта ситуация является тем самым важным жизненным моментом.

Свинья

Гороскоп на неделю для Свиней также советует не спешить активными действиями. Эта семидневка — время для движения своим курсом, когда ситуации должны постраиваться под вас сами. Трудности, которые могут встретиться знаку на пути, будут им преодолены. Главное — вера в себя и терпение.

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Фото Pixabay

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