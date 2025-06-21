Летнее солнцестояние 21 июня: что нельзя делать и кому из знаков зодиака повезет в этот день

День летнего солнцестояния, 21 июня — самый продолжительный день года в северном полушарии, когда Солнце достигает самой высокой точки над горизонтом. Луна будет находиться в фазе покоя, а это значит, что многие почувствуют внутреннее равновесие.

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После 21 июня ночи будут становиться длиннее, а дни — короче.

Этот день считали порогом между светом и тьмой, временем мощного обновления, перезагрузки мыслей, накопления позитивного опыта и вдохновения.

Согласно народным приметам, 21 июня нельзя:

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- конфликтовать и ссориться. Споры в этот день считаются энергетически опасными — они могут закрепить негатив в отношениях на длительное время,

- жаловаться, проклинать судьбу,

- делать серьезные хирургические вмешательства,

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- одалживать или брать деньги взаймы, чтоб не отдать собственную силу или навлечь финансовую нестабильность,

- резко менять работу, место жительства или принимать импульсивные решения.

Астрологи считают, что нужно очень внимательно прислушиваться к своему внутреннему голосу. Интуиция может подсказать что-нибудь важное.

21 июня, по мнению знатоков астрологии, открывает двери к новым возможностям, переменам и удаче. Особенно сильным будет влияние на три знака зодиака, пишут Новини.LIVE.

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Лев

Львы окажутся на пороге перемен, перед ними откроются новые горизонты. В сфере карьеры возможно неожиданное предложение, повышение или даже запуск собственного проекта. Звезды рекомендуют действовать решительно и уверенно — удача на вашей стороне.

Стрелец

У Стрельцов есть шанс встретить человека, который изменит вашу жизнь. Это может в деловой сфере или на любовном фронте. Может появиться возможность отправиться в поездку, которая подарит незабываемые впечатления и принесет неожиданную выгоду. Действуйте согласно ситуации, не отказывайтесь от нового и неизведанного — это приведет к счастью.

Близнецы

Близнецам летнее солнцестояние подарит прилив вдохновения. Сейчас идеальный момент многое изменить в профессиональной и личной жизни. Возможно важное знакомство с влиятельным человеком или предложение, которое перенесет вас на новый уровень. Звезды советуют смело смотреть вперед и действовать.

О том, какая погода будет в Украине в день летнего солнцестояния, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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