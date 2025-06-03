Преследователя Дженнифер Энистон признали психически недееспособным

Как стало известно по делу о преследовании актрисы Дженнифер Энистон, обвиняемый Джимми Уэйн Карвайл был признан психически недееспособным для суда. Решение было принято психиатрами округа Лос-Анджелес. Суд пришел к тому же выводу, что и ранее, считая, что психическое состояние Карвайла не позволяет ему отвечать на обвинения в вандализме и преследовании.

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Это означает, что все текущие обвинения, а также производство против правонарушителя, в настоящее время приостановлены.

«Суд считает, что подсудимый в настоящее время не является дееспособным, чтобы предстать перед судом. Уголовное производство остается приостановленным», — сказала судья Мария Каваллуцци, пишет news18.com.

Ранее на прошлой неделе государственный защитник запросил второе мнение после оценки мужчины из Миссисипи как «недееспособного предстать перед судом». Карвайл продолжает признавать себя невиновным даже после третьего слушания. Ранее он появлялся с обнаженными плечами, завернутый в одеяло, предназначенное для предотвращения самоубийств, на третьем слушании он был в ярко-желтой одежде окружной тюрьмы. После паузы в судебном процессе слушание перенесли для того, чтобы позволить Карвайлу начать плановый прием лекарств. Если его признают виновным по этим обвинениям, ему может грозить до трех лет заключения.

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Ранее Джимми Уэйна Карвайла из Нью-Олбани, штат Миссисипи, обвинили в том, что он повредил своей машиной ворота дома Энистон в Лос-Анджелесе. Карвайлу также было предъявлено обвинение в преследовании и вандализме. Адвокат Дженнифер Энистон утверждал, что он неоднократно присылал ей голосовые сообщения, электронные письма и сообщения в социальных сетях в течение более двух лет.

По сообщениям, вторжение нанесло значительный ущерб имуществу, и актриса присутствовала дома в то время. Один из ее охранников остановил его на подъездной дорожке и сообщил полиции.

Ранее сообщалось, что сад Дженнифер Энистон на крыше ее бывшего пентхауса стал трендом года.

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