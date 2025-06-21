В субботу, 21 июня, — день летнего солнцестояния. Сегодня самая короткая ночь и самый длинный день года. Этот день традиционно считался временем мощного обновления, накопления положительного опыта и вдохновения. А уже через пару дней наступит еще один мистический праздник — Ивана Купала, который отмечают с 23 на 24 июня. Хотя раньше он приходилось на совсем другие дни.

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Как пояснила «УНИАН» харьковская ведьма Станислава Дашковская, купальская ночь с языческих времен была «привязана» именно ко дню летнего солнцестояния. Позже она «наложилась» на христианское Рождество Иоанна Крестителя. Праздник Ивана Купала по старому календарю отмечали с 6 на 7 июля, а уже после перехода на новоюлианский календарь — с 23 на 24 июня. Станислава Дашковская утверждает, что и день летнего солнцестояния, и 6−7 июля — «намоленные» дни с мощной энергетикой. Но самым мощным днем будет именно 21 число, посвященное мощи Солнца.

По народным верованиям, купальские ритуалы, связанные, в частности, с водой и огнем, должны обеспечить здоровье семье, богатый урожай и продолжение рода. Так, огонь «выжигал» негатив, очищал, а вода наполняла чистой энергией.

Чтобы очиститься, люди прыгали через костры, а потом шли купаться к водоемам. Кстати, предки купались голышом, но во времена христианства для обрядовых погружений стали использовать одежду белого цвета, символизирующую чистоту.

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На Ивана Купале существуют свои правила и запреты. Так, Станислава Дашковская говорит, что не стоит посещать могилы близких: «Мощь духов и энергетических сущностей на Ивана Купала очень велика, и, если пойти на кладбище, есть серьезная угроза того, что вы „подцепите“ неаупокоенную душу. А все ссоры на Ивана Купала порождают маленькие энергетические „комочки“, которые получают дополнительную мощность. Есть вероятность, что незначительные ссоры перейдут в затяжные конфликты — аж до времени уборки урожая».

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А вот гадание на Ивана Купала традиционно приветствовалось. Так, незамужние девушки плели венки и пускали в воду. Если чей-то венок утром возвращался, это свидетельствовало, что девушка еще замуж не выйдет.

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Также на Ивана Купала искали цветок папоротника и собирали травы, которые, как верили предки, в это время имели максимальные лечебные свойства.

Харьковская ведьма резюмирует, что во времена язычества вся суть Ивана Купалы сводилась к благодарности разным стихиям за то, что начинал подниматься урожай.

О том, что означает купальский венок, читайте в материале «Свадебный венок считается сильным оберегом», — мастер Лидия Мосийчук на сайте «ФАКТВ».

Фото из Википедии

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