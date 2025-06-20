Лето — пора свадеб. Несмотря на войну, люди влюбляются и женятся . Один из атрибутов свадебного наряда невесты — веночек. Он является не только украшением, но и считается оберегом. Мастерица Лидия Мосийчук (Киценко) создает свадебные восковые веночки. Они красивые и изысканные. Наряд с таким веночком становится действительно особенным. В интервью «ФАКТАМ» украинская мастерица рассказала о секретах создания свадебных, а также купальских веночков, ведь не за горами праздник Ивана Купала.

«Ромашку, мяту, василек, любисток можно добавлять в венок, чтобы пришла любовь»

— Моя тетя хорошо разбиралась в травах, — рассказывает Лидия Мосийчук. — Знания ей передала бабушка. А тетя поделилась со мной. Еще когда я была ребенком, мир целебных трав был мне очень интересен. Тетя рассказывала увлекательные истории. Так что я запомнила почти все до мелочей. Она говорила, что веночек на Ивана Купала должен состоять из двенадцати цветов и трав. Может быть больше растений, но не меньше. Поскольку я жила в доме на краю села, то куда ни глянь, всюду было разнотравье. На поле росли ромашки, васильки, дикий горошек, вереск, чабрец, полынь, клевер, душица, зверобой, а у дороги — барвинок и мята. Возле дома — любисток и календула, которые мы тоже добавляли в купальский венок.

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Лидия Мосийчук: «Создание веночков – это мое призвание»

— Что символизируют разные растения в купальском венке?

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- Ромашка, мята, василек, любисток, дикий горошек, душица, клевер, вереск означают любовь, верность, нежность. Тетя говорила, их можно добавлять к веночку, чтобы пришла любовь.

Для защиты от злых духов вплетают чабрец, вереск, зверобой и полынь. Считается, что чабрец отгоняет плохие мысли, зверобой и полынь — своеобразный щит от негатива. Душица, тысячелистник и календула символизируют крепкое женское здоровье. Эти волшебные травы обязательно добавляем к купальскому венку.

— Вплетают ли в венок ягоды?

— Обычно в венки девушки вплетают калину. Она символизирует девичью красоту и любовь.

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«В середину венка ставила бумажный кораблик с зажженной свечой и пускала на воду»

— Чем особенный именно купальский венок?

— Незамужние девушки ждут праздника, чтобы пустить собственноручно сплетенный венок на воду и увидеть свою судьбу на этот год. Первый и последний раз я это делала, когда мне было восемнадцать лет — и через полгода была уже засватана. Внутрь венка ставила бумажный кораблик, в него осторожно вставляла уже зажженную свечу и пускала на воду. Наблюдала, куда венок поплывет. Мой веночек ловко поплыл в ту сторону, где жил мой будущий муж…

Я много лет учу девушек плести купальские веночки из полевых цветов и трав. Очень важно походить в сплетенном собственноручно веночке, зарядить его энергетическим посылом своего желания. Конечно же, настроение должно быть праздничным, положительным.

— Какие советы дадите девушкам по созданию купальского венка?

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— Если сделать основу из лозы и прикрепить к ней нитками полевые цветы, он не распадется. Также крепкая конструкция выходит, когда за основу взять проволоку. Если говорить о купальских венках, то в них не добавляем ленты. Что касается дизайна, цветы нужно выкладывать так, как подсказывает душа. У каждой девушки получится свой, неповторимый веночек, не похожий ни на какой другой. И для нее он будет лучшим.

— А чем особенные свадебные венки?

— Сейчас я создаю эксклюзивные восковые веночки для невест. Я работаю в старой технике, которую применяли наши бабушки, но веночки у меня выглядят более современно, подходят под молодежный стиль. Свадебный венок считается сильным оберегом, защищающим невесту от злого глаза. Огонь, воск, тихая молитва заряжают его позитивом. Завораживают красотой восковые цветочки и почки. Венки обычно заказывают на свадьбу и причастие. Затем хранят в иконах как настоящее сокровище. Так поступали наши бабушки.

Свадебные веночки, которые создает для невест Лидия Мосийчук, очень красивы

— Как создается восковой веночек?

— Сначала я делаю заготовки. Вырезаю из бумаги цветы и листочки, креплю их на проволоку, затем растапливаю воск. Чтобы создать восковую почку, нужно раз двадцать погрузить проволоку в растопленный воск — а то и больше. Очень популярны веночки с пружинками из проволоки и мелкими цветочками. Когда все детали провоскованы, начинаю плести веночек. Он может быть в один ярус, а может — в два или три. Каждую деталь я приматываю нитью, а затем — белой лентой.

— Сколько времени занимает такая кропотливая и филигранная работа?

— Складываю веночек целый день, могу и два дня плести, потому что не всегда нравится результат. Иногда разматываю всю конструкцию и начинаю все сначала. Люблю, чтобы все было совершенно. Последний этап состоит в том, что завязываю ленты. Веночек может быть не только белым, но и цветным. К примеру, сейчас я работаю над венком, в котором сочетаются желтые, красные и белые цветы. Цветовая гамма зависит от того, какой наряд будет у невесты. Среди свадебных аксессуаров также популярны бутоньерки, гребешки, заколки… Каждая невеста хочет быть красивой и неповторимой.

Свадебный веночек может быть и цветным

— Случались ли в вашем творчестве чудеса?

— Расскажу такую историю. Как-то, когда плела венок из живых цветов, подумала о том, что я никогда не была в горах, но очень хотелось бы их увидеть, походить, подышать горным воздухом, собрать растения. Это была моя мечта. В этот день я была приглашена на одно мероприятие, где проводила мастер-классы по плетению купальских венков. В конце мероприятия ко мне подошла женщина с девочкой и дала мне камешек с надписью «Передай дальше». Оказалось, они побывали в горах и по традиции захотели передать эстафету другому человеку. В мои планы путешествия не входили и я даже не хотела тот камешек брать, потому что это ответственность. Подумала: кому и где я его передам, если не собираюсь путешествовать? Но случилось так, что мне предложили работу в польском курортном городке, который находится в долине между двух гор. Горы — это такая красота, что словами не передать. Так моя мечта неожиданно осуществилась. А камушек, кстати, поехал путешествовать уже с другими людьми…

Свадебные аксессуары, которые создает украинская мастерица Лидия Мосийчук, нежные и изысканные

— Какое у вас творческое кредо?

— Изготовление веночков — это мое призвание. В каждом сплетении цветов я олицетворяю силу природы, красоту традиций и душу женственности.

Ранее коллекционер Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах отечественных фарфористов на тему украинской свадьбы.

Фото из альбома Лидии Мосийчук

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