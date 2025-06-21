Восточные астрологи подготовили гороскоп для всех знаков Зодиака на следующую неделю, с 23 по 29 июня, а знатоки карт Таро сделали расклад для всех представителей зодиакального круга на воскресенье, 22 июня.

ВІДЕО ДНЯ

Овен — Паж Кубков

Расклад карт Таро предупреждает Овнов об эмоциональном дне, из которого можно будет вынести важные уроки, пишет slovofraza.com. В том числе, и благодаря близким, указывающим на ошибки. Звезды рекомендуют Овнам терпимо относиться к таким замечаниям, находя в них подсказки, которые помогут избежать ошибок в будущем.

Телец — Рыцарь Денариев

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Карты Таро советуют Тельцам 22 июня восстановить силы и остановиться. Если знак не понимает, куда ему следует двигаться дальше, нужно взять паузу и подождать, пока не изменятся обстоятельства. Тогда и проясниться, какой путь нужно выбрать.

Близнецы — Туз Кубков

Карты Таро обещают Близнецам день, удачный для личной жизни и новых проектов. Знак почувствует душевный подъем и легкость. Однако дела потребуют от Близнецов еще и сосредоточенности. Тем, кто сможет держать эмоции под контролем и направлять энергию в продуктивное русло, будет везти больше, чем другим.

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Рак — Дьявол

Карты Таро советуют Ракам 22 июня не попадаться в ловушки зависимостей: то ли вредных привычек, то ли токсичных свяжей. Совет дня — проявлять силу воли и не терять над собой контроль. Раки, противостоящие соблазнам, смогут отбросить изжившее себя и выйти на новый уровень свободы.

Лев — Маг

Карты Таро предупреждают Львов о дне, когда знак будет осознавать свою силу, и когда следует не забывать об ответственности за свои желания. Львам, которым будет под силу повлиять на события, приближая желаемое, нужно четко понимать, действительно ли им нужно то, к чему они так стремятся. Амбиции и цели — совсем разные понятия.

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Дева — Колесница

Карты Таро советуют Девам 22 июня двигаться вперед, сосредотачиваясь на цели, даже если знаку будет казаться, что силы полностью исчерпаны. Тем, кто будет бороться с препятствиями и не отчаивается, вскоре удастся вырваться вперед. Завтрашний день — то время, когда движение вперед важнее результата.

Весы — Солнце

Расклад карт Таро на 22 июня сулит Весам благоприятные возможности и яркие эмоции. Тем не менее знаку в этот день следует полагаться на свою интуицию, а не на мнение окружающих. Весам следует больше верить в себя и поступать так, как считаете нужным именно вы, а не ваше окружение. Звезды советуют знаку «выйти из тени» и брать ответственность на себя.

Скорпион — Восьмерка Жезлов

Карты Таро предупреждают Скорпионов о дне, когда жизнь знака может резко измениться. Причем изменения будут судьбоносные, однако отнестись к ним следует спокойно, не делая резких движений. Постепенно ситуация успокоится и повернется в нужную Скорпионам сторону. Знаку следует быть готовым, чтобы схватить удачу за хвост.

Стрелец — Двойка Кубков

Эмоциональный день ждет и Стрельцов — карты Таро обещают знаку время, связанное с романтикой, партнерством, любовью. Это может быть как встреча с новым знакомым, который станет важным для вас, так и со старым приятелем, отношения с которым выйдут на новый уровень. 22 июня — идеальный день для откровенных разговоров и признаний.

Козерог — Верховный Жрец

Карты Таро предупреждают Козерогов о дне, который может проверять знак на прочность, когда будет ясно, что для него является приоритетом и на чем стоит сосредотачивать внимание. Знаку под силу справиться с любым делом или трудностями, если он не будет изменять своим убеждениям.

Водолей — Двойка Денариев

Карты Таро предупреждают, что Водолей может оказаться на распутье перед необходимостью выбрать одно из направлений. И сделать это придется — взять паузу и продолжать плыть по течению не получится. Знаку нужно четко определить, что для него является действительно важным, и действовать, составив четкий план.

Рыбы — Туз Мечей

Карты Таро рекомендуют Рыбам завтра расстаться с изжившими себя отношениями, вещами, страхами. Четкое «нет» позволит знаку убрать препятствие с пути его развития. Представителей знака Зодиака, которые будут поступать смело и твердо, Вселенная наградит по достоинству.

Ранее астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет в конце июня.

Фото Pixabay

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