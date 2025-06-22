После ударов Израиля по Ирану: что говорила Баба Ванга о начале Третьей мировой войны

Слепая болгарская провидица Баба Ванга известна своими предвидением о том, что в 2025 году в Европе разразится война.

Но чем дальше разворачиваются события на Земле, тем больше ученые находят подтверждение того, что предварительные предсказания балканской провидицы были неправильно интерпретированы, ведь некоторые события просто не могли быть понятны 30 лет назад, пишет Metro.

ВІДЕО ДНЯ

В частности, о том, что при ударах по Ирану войска Израиля будут бить по ядерным объектам, что достаточно опасно.

Как известно, Вангелия Пандева Гуштерова (настоящее имя провидицы) ослепла в подростковом возрасте, но получила репутацию своими мистическими способностями.

РЕКЛАМА

По ее прогнозам, новый европейский конфликт «опустошит» население континента.

Ванга говорила: «Как только Сирия упадет, ждите Великой войны между Западом и Востоком. Весной начнётся война на Востоке, и это будет Третья мировая война. Война на Востоке, уничтожающая Запад».

Поскольку война между россией и Украиной продолжается уже третий год, а теперь к ней добавился конфликт на Ближнем Востоке, это действительно может приблизить мир к Третьей мировой войне.

РЕКЛАМА

Известная как «Балканский Нострадамус» Баба Ванга умерла в 1996 году, но некоторые из ее предсказаний впоследствии подтвердились.

Предвидя новую войну, Ванга утверждала, что 2025 станет годом, когда ученые откроют телепатию.

Впрочем, не все предсказания провидицы были особенно точными. Да, она предполагала, что в спорте Льюис Хэмилтон выигрывает рекордный восьмой чемпионат мира в «Формуле-1». И это достижение станет для него первым после шокового перехода в Scuderia Ferrari в прошлом году и первым чемпионством команды с 2007 года.

РЕКЛАМА

Но из-за случайности этого не произошло, поэтому только можно представить, каким бы удивительным был финал этого года, если бы Хэмилтон боролся за титул против действующего чемпиона Макса Ферстаппена.

Баба Ванга также известна тем, что, по словам ее последователей, предусмотрела:

теракты 11 сентября 2001;

избрание Барака Обамы;

аварию на ЧАЭС;

смерть принцессы Дианы;

убийство Индиры Ганди.

Напомним, что еще один провидец, бразилец Саломе («современный Нострдамус») рассказал, что президент США Трамп не только самовлюбленный нарцисс, но и человек, совершающий тайный ритуал.

294

Читайте нас в Facebook