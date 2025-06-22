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Адская ночь: россияне нанесли семь авиаударов по Краматорску (фото, видео)
В ночь на 22 июня россияне в очередной раз атаковали Донетчину, в частности, Краматорск и Славянск.
В Краматорском горсовете сообщили о семи вражеских ударах — противник бил по промышленной зоне и жилой застройке города.
В ГСЧС назвали прошедшую ночь «адской» и уточнили, что в Краматорске частично разрушен 4-этажный дом. Спасатели деблокировали мужчину 1955 г. р., спасли женщину и девочку 2010 г. р. Спасательно-поисковые работы продолжаются — под завалами могут быть люди.
А в Славянске разрушен частный дом, погиб 17-летний парень. Ликвидировано два пожара, в том числе, в здании площадью 3000 м². Еще три человека получили ранения. В городе повреждено более 40 объектов.
Накануне вечером россияне снова запускали дроны-камикадзе, которые, в частности, атаковали Черниговщину. По информации руководителя ОВА Вячеслава Чауса, удар был нанесен по Нежинскому району.
«К сожалению, известно об одном погибшем. Это гражданский мужчина. В селе разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственное здание и гараж», — добавил он.
А мэр Нежина Александр Кодола сообщал, что город находился под массированным ударом с воздуха.
«Нежин — под атакой «Шахедов. В настоящее время зафиксировано 10 взрывов на окраине города и 1 взрыв за пределами громады, в соседнем населенном пункте», — сообщал он накануне вечером. Впоследствии стало известно, что зафиксировано 15 прилетов, большинство — по территории предприятия критической инфраструктуры на окраине города.
Также накануне вечером вражеский БпЛА попал в крышу многоэтажного дома в Сумах. По словам городского головы Артема Кобзаря, обошлось без пострадавших. Также в регионе было атаковано гражданское предприятие.
А Никопольский район Днепропетровщины находился под ударами fpv-дронов и тяжелой артиллерии. «Досталось райцентру, Марганецкой и Мировской гаромадам. Повреждены два частных дома, религиозное учреждение, авто. Разрушения зафиксированы на территории одной из гимназий. Местами специалисты продолжают обследование — выясняют последствия. Главное — повсеместно обошлось без пострадавших», — сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
За прошедшие сутки российские захватчики нанесли 425 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области, применяя авиабомбы, БпЛА различной модификации (преимущественно FPV), РСЗО и артиллерию.
По словам руководителя ОВА Ивана Федорова, поступило 6 сообщений о повреждении частных домов и квартир.
В целом, по данным ПС ВСУ, враг в ночь на 22 июня атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей, зенитной управляемой ракетой С-300 са ТОТ Донецкой области и 47-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками.
Основным направлением удара стала Черниговщина. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, в частности, на Черниговщине, Сумщине и Одесщине.
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 28 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны: 18 — сбиты огневыми средствами поражения, 10 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Напомним, что на днях россияне нанесли по Украине массированный ракетно-дроновый удар, основной целью которого был Кременчуг в Полтавской области. Враг применил «Шахеды», а также ракеты разных типов, в том числе баллистику и аэробалистику.
Фото ГСЧС182
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