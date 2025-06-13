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Оккупанты били ночью дронами и «Искандерами»: под удары попали Донецкая, Днепропетровская и Харьковская области (фото)
В ночь на 13 июня россияне совершили очередную дроново-ракетную атаку — основными направлениями вражеского удара вновь стала Харьковщина, а также Днепропетровская и Донецкая области.
Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, захватчики применили 55 ударных БпЛА разных типов, а также четыре баллистических ракеты «Искандер-М"/KN-23 с территории Воронежской и Ростовской областей россии.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 43 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотники других типов) на севере, востоке и юге страны. 28 — сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локационно утрачены/подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 9 локациях.
По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки оккупанты применили для ударов по региону16 неуправляемых авиационных ракет; 6 КАБов; 17 БпЛА типа «Шахед»; 6 БпЛА, тип которых устанавливается, и один 1 fpv-дрон. Под ударами находились 7 населённых пунктов Харьковской области.
«В результате обстрелов пострадали 7 человек, в том числе один ребенок. В селе Золочев пострадал 52-летний мужчина, женщины 41, 66 и 70 лет, а также 11-летний мальчик; в селе Тимофеевка Золочевской громады пострадал 59-летний мужчина; в селе Гороховатка Боровской громады пострадала 82-летняя женщина», — добавил руководитель ОВА.
В области повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, десятки частных домов, электросети.
Под ракетным ударом находилась Днепропетровщина. Руководитель ОВА Сергей Лысак сообщил о повреждении четырех многоквартирных домов в Межирицкой громаде Павлоградского района. А на Синельниковщине повреждены 14 частных домов.
Из-за атаки вражеских беспилотников в Славянской и Межевской громадах горели сельскохозяйственные предприятия. Хозяйственные постройки и частная застройка были повреждены в Никополе и Марганецкой громаде.
«Везде обошлось без погибших и пострадавших. Этой ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной три БпЛА», — добавил Лысак.
А в Донецкой области есть жертвы. Руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что накануне погибли два жителя из населенных пунктов Ильиновка и Николайполье. Еще пятеро жителей Донетчины были ранены.
Напомним, что на днях враг массированно ударил «Шахедами» по Харьковщине и Одесщине. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко обращал внимание на изменение тактики россиян, которые наносят концентрированные удары с воздуха по нескольким целям, а не «распыляют» ударные БпЛА по всей территории.
Фото Харьковской ОВА142
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