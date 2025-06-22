Усик порвал со своим промоутером за месяц до боя с Дюбуа: Красюк выступил с заявлением

Непобедимый чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе 38-летний Александр Усик (23 победы, из них — 14 нокаутом) и его промоутер Александр Красюк прекратили сотрудничество после 12 лет совместной работы. Об этом генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions объявил, опубликовав пост в Instagram.

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«Это было невероятное путешествие — 12 лет невероятных успехов, — написал Александр Красюк. — Двое молодых мечтателей встретились, чтобы изменить игру. В 2013 году я дал тебе слово — и я его сдержал.

Тогда никто не верил, что мы способны достичь того, что запланировали. Но с Божьей помощью мы выполнили невозможную миссию.

Достижения, которых мы вместе достигли:

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— сентябрь 2016-го — чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе;

— январь 2018-го — чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе;

— июль 2018-го — абсолютный чемпион мира в тяжелом весе;

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— сентябрь 2021-го — чемпион мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе;

— май 2024-го — абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Мечта стала реальностью. Спасибо за все, что мы прошли вместе, и за честь быть пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона. Пусть Господь благословит тебя и ведет дальше. Спасибо Богу за все".

Напомним, что менее чем через месяц (19 июля в Лондоне) Усик проведет бой-реванш против британца Даниэля Дюбуа, на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Как известно, в первом поединке украинский олимпийский чемпион победил соперника техническим нокаутом в 9-м раунде.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик после победы над Джошуа продолжил сотрудничество с промоутером.

Фото X ESPN Boxing



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