Война между Израилем и Ираном не повлияет на ситуацию в Украине: почему так считают в Германии

Генерал-майор Кристиан Фрейдинг, который в Министерстве обороны Германии отвечает за передачу Украине военной помощи, убежден, что война между Израилем и Ираном не окажет немедленного влияния на ситуацию в Украине. Об этом пишет N-tv.de.

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«россия получала очень сильную поддержку от Ирана в виде беспилотников в первые годы войны, — заявил он. — Но сейчас она сама производит эти беспилотники типа „Шахед“ и наращивает производство. Это означает, что москва больше не зависит от иранской поддержки в поставках беспилотников».

Также было отмечено, что несколько месяцев назад Иран поддержал россию небольшим количеством баллистических ракет.

«Однако они еще не развернуты. Хотя на политическом уровне существует совместное соглашение (между рф и Ираном. — Авт.) о безопасности, пункта о военной помощи там нет», — отметил Фрейдинг.

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Также он добавил, что поддержка Украины со стороны Германии остается неизменной.

«Для нас как крупнейшего европейского сторонника Украины важно акцентировать, что военная поддержка должна продолжаться. Могу заверить вас, что германская поддержка останется неизменной, сокращения помощи Украине не будет», — добавил генерал.

Напомним, США выступили на стороне Израиля и нанесли удар по ядерным объектам в Иране.

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