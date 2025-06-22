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Мир

Трамп подтвердил удар США по ядерным объектам в Иране (видео)

9:53 22 июня 2025
Трамп одобрил удары США по Ирану. Фото Белого дома

Президент США Дональд Трамп, которого недавно правительство Пакистана рекомендовало на Нобелевскую премию мира, одобрил удар с воздуха по иранским ядерным объектам, что и было сделано.

Трамп сообщил, что американские военные атаковали объекты Фордо, Натанз и Исфахан.

«На главный объект, Фордо, был сброшен полный боекомплект. Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов», — написал он в соцсети.

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После американских ударов израильский журналист Сергей Ауслендер писал, что в Израиле вновь объявлен высокий уровень готовности к иранским ударам — не работают предприятия, закрыт аэропорт. «Утро началось с тревог и прилетов ракет. К счастью, без жертв». Иран и хуситы пригрозили атакой не только по Израилю, но и по базам и кораблям США", — добавил он.

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Напомним, что на днях Трамп заявлял, что «весь мир взорветсяа, если Иран получит ядерное оружие», и добавлял, что его «терпение лопнуло». Впрочем, американский президент говорил, что «еще не поздно для переговоров».

Фото Белого дома

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