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Баба Ванга не знала о них: названы 6 угроз из космоса, которые могут уничтожить Землю в любой момент
Известные провидцы прошлого, такие как Нострадамус или Ванга, считали, что жизнь на Земле может быть уничтожена человечеством в результате войны, опасных экспериментов с ядеркой
В то же время современные ученые считают, что более опасным может оказаться влияние на планету извне, пишет BBC Sky at night Magazine.
1. Гамма-всплеск: взрыв, мощнее миллиардов солнцев
Гамма-всплеск — это самый мощный тип излучения, известный человечеству. Он возникает в результате взрыва массивной звезды и является ужасающим выбросом гамма-лучей, которые могут пронизать пространство на миллиарды световых лет.
В 1967 году американский спутник Vela впервые зафиксировал гамма-всплеск, и с тех пор учёные серьезно озабочены потенциальной угрозой для Земли. Если подобный выброс произойдет где-нибудь поблизости — например, в галактике Андромеды или даже в Млечном Пути, он может полностью разрушить озоновый слой Земли. Как результат — неконтролируемый солнечный ультрафиолет может просто выжечь поверхности планеты. Хорошая новость: такие всплески случаются крайне редко — раз в 10 тысяч лет.
2. Солнечная супервспышка: звезда, способная нас испепелить
Солнце — наш источник жизни, но в то же время потенциальный разрушитель. Уже сегодня его активность вызывает магнитные бури, влияющие на здоровье людей и работу техники. Однако в будущем возможна супервспышка — гигантский выброс энергии, который может «сдуть» атмосферу Земли, как это уже произошло с Марсом.
Ученые считают, что через 1−2 миллиарда лет, задолго до того, как Солнце станет красным гигантом, его активность может привести к эрозии атмосферы нашей планеты. Это сделает Землю безлюдной — пустынным, безжизненным шаром, лишенным воды, кислорода и защиты от радиации.
3. Взрыв сверхновой: конец начинается внезапно
Когда массивная звезда умирает, она взрывается, превращаясь в сверхновую. Это космическое событие сопровождается высвобождением колоссального количества энергии.
Если звезда, подобная Бетельгейзе, взорвется довольно близко к Солнечной системе, ударная волна и радиация могут разрушить атмосферу Земли, изменить орбиты планет и превратить нашу планету в космический мусор Вселенной — «в любой момент».
4. Блуждающая нейтронная звезда: смерть без предупреждения
Нейтронные звезды — это сверхплотные остатки от взрыва сверхновой. Несмотря на размеры, сравнимые с городом, они имеют массу, в несколько раз превышающую массу Солнца. Они способны превратить Землю в обломки. Особенно опасны магнетары — нейтронные звезды с экстремально мощным магнитным полем.
5. Черная дыра: тишина перед поглощением
Если после взрыва сверхновой звезда сжимается до предела, она преобразуется в черную дыру. Этот объект не испускает света и способен поглощать материю, время и само пространство.
Хотя большие черные дыры, как правило, находятся в центрах галактик, никто не исключает возможности существования «блуждающих» черных дыр, оставшихся после гибели звезд.
6. Астероид: реальная угроза в ближайшем будущем
Астероиды — это, пожалуй, единственная из космических угроз, за которой человечество действительно может следить.
К примеру, астероид 29075 может приблизиться к Земле в 2880 году, а уже в 2029-м и 2036-м к нам подлетит 99942.
Напомним, что «предвестником» угрозы из космоса стал советский спутник, наделавший шум, когда упал на Землю.
Фото Pixabay418
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