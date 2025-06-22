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Скорпионам — «Императрица», Девам — «Девятка Кубков», а Львам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 23 июня
Картой следующей недели стала, согласно раскладу карт Таро, «Шестерка Мечей», указывающая на скорые изменения. А чего ждать от первого дня следующего периода, рассказывает астрологический сайт.
Козерог — «Король Жезлов»
Ощутите давно ожидаемую уверенность. Можете стать лидером, вдохновляющим других. Не бойтесь проявлять инициативу, делиться мнением, вести за собой. Но помните об окружающих: ваша энергия может как зажигать, так и давить. Совет карт: стремитесь к балансу власти и мягкости — это сделает вас успешным и уважаемым человеком.
Водолей — «Четверка Жезлов»
Проведите день в кругу дорогих людей. Гармония в отношениях и уют в доме станет главным источником радости. День способствует романтике, теплым разговорам, обустройству пространства или небольшому празднику. Позвольте себе чувствовать себя дома в самом широком смысле слова. Совет карт: отложите дела и наслаждайтесь моментом.
Рыбы — «Башня»
Придется столкнуться с внутренним сдвигом. Карта символизирует разрушение старых конструкций — убеждений, планов, отношений, которые больше не служат вам. Это может быть больно, но важно для вашего роста. Не сопротивляйтесь изменениям: в этом хаосе зарождается новая, более мощная и искренняя структура. Совет карт: разрешите старому уйти — вы на пороге нового этапа.
Овен — «Семерка Пентаклей»
Понедельник принесет сомнения и самоанализ. Возможно разочарование из-за отсутствия мгновенных результатов. Не отчаивайтесь: рост не всегда виден сразу. Посвятите день переоценке целей и корректировке стратегии. Совет карт: будьте терпеливы, плоды ваших трудов созревают.
Телец — «Десятка Мечей»
День может начаться с неприятного разговора, критики или внутреннего разочарования. Это болезненный, но освобождающий момент. Если что-то разрушается, значит, так должно быть. Не держитесь за то, что отжило свое. Совет карт: помните, что за каждой тенью скрывается рассвет.
Близнецы — «Паж Пентаклей»
Вас ждет приятный сюрприз в финансовой сфере, возможно, неожиданная прибыль или дополнительный заработок. Будьте благоразумны: не тратьте средства импульсивно. Понедельник идеален для изучения новых финансовых стратегий или начала обучения, что принесет доход. Совет карт: используйте энергию для закладки крепкого фундамента благосостояния.
Рак — «Рыцарь Пентаклей»
Позвольте себе немного безрассудства. Вы пытаетесь все контролировать, а это изнуряет. Внесите спонтанность, отступите от расписания. Ваша интуиция приведет к правильному выбору, если вы расслабитесь. Совет карт: помните, жизнь — это не только планы, но и легкость.
Лев — «Верховная Жрица»
Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Подлинное понимание придет в тишине. Посвятите время размышлениям, чтению, медитации. Пора отстраниться от суеты и восстановить контакт с душой. Совет карт: не бойтесь одиночества — именно там найдете ответы.
Дева — «Девятка Кубков»
Яркий день, наполненный вдохновением и неожиданными желаниями. Позвольте себе маленькое приключение, подарок себе или близким или признание в чувствах. Будьте нерациональными хоть чуть-чуть. Совет карт: соблюдайте баланс между фантазией и реальностью, чтобы не упустить важные детали.
Весы — «Десятка Пентаклей»
Обратите внимание на родственные связи и семейную атмосферу. Будьте рядом с теми, кого любите, проявите заботу. В вашем доме кроется мощный источник поддержки. Если вложите тепло в отношения, получите гораздо больше. Совет карт: посвятите день укреплению семейных традиций.
Скорпион — «Императрица»
День, когда старое уступает место новому. Вас ждет рост, творческое вдохновение, начало чего-то великого — проекта, отношений, идеи. Может показаться, что ничего не происходит, но это затишье перед бурей событий. Совет карт: доверьтесь процессу, все развивается как следует.
Стрелец — «Верховный Жрец»
Не торопитесь с авантюрами и кардинальными решениями. Прислушивайтесь к авторитетным мнениям и соблюдайте внутреннюю дисциплину. Если давно задумывались о духовных практиках, философии или самопознании — день идеально подходит. Совет карт: будьте внимательны к знакам судьбы, они могут привести к наставнику или идее.
Как писали «ФАКТЫ», ранее мольфар Макс Гордеев составил гороскоп на первый месяц лета.
Фото: Pixabay12185
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