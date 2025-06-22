Картой следующей недели стала, согласно раскладу карт Таро, «Шестерка Мечей», указывающая на скорые изменения. А чего ждать от первого дня следующего периода, рассказывает астрологический сайт.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог — «Король Жезлов»

Ощутите давно ожидаемую уверенность. Можете стать лидером, вдохновляющим других. Не бойтесь проявлять инициативу, делиться мнением, вести за собой. Но помните об окружающих: ваша энергия может как зажигать, так и давить. Совет карт: стремитесь к балансу власти и мягкости — это сделает вас успешным и уважаемым человеком.

Водолей — «Четверка Жезлов»

Проведите день в кругу дорогих людей. Гармония в отношениях и уют в доме станет главным источником радости. День способствует романтике, теплым разговорам, обустройству пространства или небольшому празднику. Позвольте себе чувствовать себя дома в самом широком смысле слова. Совет карт: отложите дела и наслаждайтесь моментом.

Рыбы — «Башня»

Придется столкнуться с внутренним сдвигом. Карта символизирует разрушение старых конструкций — убеждений, планов, отношений, которые больше не служат вам. Это может быть больно, но важно для вашего роста. Не сопротивляйтесь изменениям: в этом хаосе зарождается новая, более мощная и искренняя структура. Совет карт: разрешите старому уйти — вы на пороге нового этапа.

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Овен — «Семерка Пентаклей»

Понедельник принесет сомнения и самоанализ. Возможно разочарование из-за отсутствия мгновенных результатов. Не отчаивайтесь: рост не всегда виден сразу. Посвятите день переоценке целей и корректировке стратегии. Совет карт: будьте терпеливы, плоды ваших трудов созревают.

Телец — «Десятка Мечей»

День может начаться с неприятного разговора, критики или внутреннего разочарования. Это болезненный, но освобождающий момент. Если что-то разрушается, значит, так должно быть. Не держитесь за то, что отжило свое. Совет карт: помните, что за каждой тенью скрывается рассвет.

Близнецы — «Паж Пентаклей»

Вас ждет приятный сюрприз в финансовой сфере, возможно, неожиданная прибыль или дополнительный заработок. Будьте благоразумны: не тратьте средства импульсивно. Понедельник идеален для изучения новых финансовых стратегий или начала обучения, что принесет доход. Совет карт: используйте энергию для закладки крепкого фундамента благосостояния.

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Рак — «Рыцарь Пентаклей»

Позвольте себе немного безрассудства. Вы пытаетесь все контролировать, а это изнуряет. Внесите спонтанность, отступите от расписания. Ваша интуиция приведет к правильному выбору, если вы расслабитесь. Совет карт: помните, жизнь — это не только планы, но и легкость.

Лев — «Верховная Жрица»

Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Подлинное понимание придет в тишине. Посвятите время размышлениям, чтению, медитации. Пора отстраниться от суеты и восстановить контакт с душой. Совет карт: не бойтесь одиночества — именно там найдете ответы.

Дева — «Девятка Кубков»

Яркий день, наполненный вдохновением и неожиданными желаниями. Позвольте себе маленькое приключение, подарок себе или близким или признание в чувствах. Будьте нерациональными хоть чуть-чуть. Совет карт: соблюдайте баланс между фантазией и реальностью, чтобы не упустить важные детали.

Весы — «Десятка Пентаклей»

Обратите внимание на родственные связи и семейную атмосферу. Будьте рядом с теми, кого любите, проявите заботу. В вашем доме кроется мощный источник поддержки. Если вложите тепло в отношения, получите гораздо больше. Совет карт: посвятите день укреплению семейных традиций.

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Скорпион — «Императрица»

День, когда старое уступает место новому. Вас ждет рост, творческое вдохновение, начало чего-то великого — проекта, отношений, идеи. Может показаться, что ничего не происходит, но это затишье перед бурей событий. Совет карт: доверьтесь процессу, все развивается как следует.

Стрелец — «Верховный Жрец»

Не торопитесь с авантюрами и кардинальными решениями. Прислушивайтесь к авторитетным мнениям и соблюдайте внутреннюю дисциплину. Если давно задумывались о духовных практиках, философии или самопознании — день идеально подходит. Совет карт: будьте внимательны к знакам судьбы, они могут привести к наставнику или идее.

Как писали «ФАКТЫ», ранее мольфар Макс Гордеев составил гороскоп на первый месяц лета.

Фото: Pixabay

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