Трамп дал путину время на продолжение войны против Украины: аналитик об ударах США по Ирану

Аналитик Сергей Фурса поделился мыслями о том, какие последствия будут иметь для российско-украинской войны удары США по Ирану.

«Трамп решил бомбить Иран. Израиль радуется, Иран не очень.

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Напряглись и на фондовом рынке. Как оказалось, Трамп не всегда сдает назад. И TACO, на котором все росло в мире последние несколько месяцев, не всегда работает.

А еще радуется путин. И нам это не несет ничего хорошего. Кроме приятного ощущения мести. За шахеды. Но это эмоции. Рацио говорит о другом.

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Россияне, конечно, для вида будут топать ножками, писать злые посты и кричать о нарушении суверенитета.

Но это для вида. Ибо сделанное Трампом этой ночью дает им несколько весомых плюсов.

— цена на нефть снова может подрасти. Еще до бомбометания нефть стоила на 15 процентов дороже, чем мы видели в последние месяцы. Что очень помогает проблемному российскому бюджету. И проблемной российской экономике. Покупая путину время на продолжение войны. Теперь есть риск эскалации и давление на цену будет дополнительное. Трафик в персидском заливе уже ограничился. Трейдеры боятся ответа Ирана.

- США втягиваются в новую войну. И это будет ослаблять Вашингтон и НАТО в целом. И чем глубже США втянется, тем путину лучше.

- увеличение хаоса в ключевом регионе. А россия всегда сеет хаос. Постоянно. Это их основная стратегия.

- меньше внимания российской агрессии против Украины.

Да, Трамп, конечно, продемонстрировал, что он способен на поступки. Но продемонстрировал он это в тот момент, когда Израиль проделал всю основную работу. Когда риски стали минимальными. И можно просто повесить медальку. Это точно не означает, что Трамп способен к решительным действиям против россии. У россии уже есть ядерная бомба, и много, а у Ирана их нет. Поэтому путину нечего бояться, что в следующий раз Трамп сбросит бомбу на его бункер.

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И да, Иран не друг россии и не союзник. Они использовали друг друга. В том числе россия за деньги купила у Ирана (ранее покупала) шахеды, которые убивали украинцев. И сейчас у нас нет симпатии к Ирану. Но это не значит, что эскалация на Ближнем Востоке в наших интересах. И не значит, что россия страдает от ослабления Ирана.

Многое зависит от того, как ответит Иран. И на что он еще способен. Но это все влияет уже на уровень вреда, но, конечно, не меняет сущности.

И если вы ждете, что вдруг в Тегеране может произойти революция и к власти придет демократ либерал, то не хочется вас разочаровывать… но…" — написал он.

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