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«Предали дипломатию»: в Иране заявили об ответе на удар США
США атаковали три ключевых ядерных объекта в Иране. Тегеран, по словам пресс-секретаря МИД Ирана, сейчас наблюдает «предательство дипломатии» со стороны администрации Трампа, сообщает CNN.
«Они не могут говорить о дипломатии, они предали дипломатию, — сказал спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багает. — Никто не знает, что будет дальше, но точно то, что ответственность за последствия этой войны должны нести Соединенные Штаты и Израиль».
Дипломат отказался сообщить, как Иран может отреагировать на военные удары США по его ядерным объектам ранним утром 22 июня, а также, что было повреждено. Однако сказал, что Тегеран «вправе… воспользоваться своим правом на самооборону».
«И мы обязательно это сделаем», — заявил спикер. И добавил, что недавние заявления президента Дональда Трампа и угрозы новых нападений являются «запугиванием на глобальном уровне».
Он предупредил, что нападения Израиля и США ставят регион в беспрецедентно опасное положение.
Напомним, что в ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанзе и Исфахану. Произошло это через девять дней с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке.
На данный момент известно, что Иран в ответ нанес ракетный удар по жилым кварталам крупных израильских городов и угрожает закрыть Ормузский пролив.
На фото: последствия ракетного удара Ирана по Израилю 22 июня. Скриншот видео148
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