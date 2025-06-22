«Это самоубийство»: эксперт о решении парламента Ирана закрыть Ормузский пролив

После атаки США на ядерные объекты Ирана парламент этой страны принял решение о закрытии ключевой судоходной артерии, которая соединяет Персидский залив с Оманским и далее с открытым океаном. Через Ормузский пролив проходит около 25% всей мировой нефти, потребляемой ежедневно, и около 30% всего сжиженного природного газа. От него зависят все крупные экспортеры залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт, Ирак, Бахрейн и сам Иран) и крупнейшие импортеры (Китай, Япония, Индия, Южная Корея).

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Израильский эксперт Дмитрий Чернышов прокомментировал последствия этого шага для Ирана: «Это хуже, чем глупость — это ошибка».

«Иран не может просто поставить поперек пролива эсминец. У него нет для этого мощного флота,— пишет Чернышов.- Его стратегия — асимметричная «москитная» война:

— минные поля: Иран обладает тысячами морских мин. Быстрое минирование пролива — самый эффективный способ его заблокировать;

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— ракетные удары с берега: вдоль всего побережья Ирана построены рокадные дороги. Береговые ракетные комплексы (часто мобильные и хорошо замаскированные) могут наносить удары по танкерам;

— «рой» быстрых катеров КСИР. Десятки небольших, быстрых катеров, вооруженных пулеметами и ракетами, могут атаковать медленные и неповоротливые танкеры, как рой пираний. Украина использовала беспилотные катера, чтобы загнать легендарный и непотопляемый Черноморский флот на дальние базы. Не уверен, что такие есть у Ирана — значит это будут камикадзе;

— подводные лодки: малозаметные мини-субмарины могут устраивать засады;

— дроны-камикадзе.

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Но есть одно серьезное «но». Иран полностью проиграл сражение за небо — спасибо летчикам Израиля. А без воздушного прикрытия это будет избиением ВМФ Ирана. Потопят вообще все, что может плавать".

Второй момент — опасность взлета нефтяных цен. «Никто больше не даст Ирану „две недели“, — считает эксперт. — Ответ будет моментальным. Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, и другие силы коалиции получат приказ немедленно обеспечить свободу судоходства. В крайнем случае американцы будут формировать конвои из танкеров и под прикрытием своего флота и авиации проводить эти конвои через ими же разминированный пролив».

Третий тезис: «Закрытие пролива не понравится не только Эмиратам и Саудовской Аравии. Но самое главное для Ирана — закрытие пролива не понравится Китаю. Китай — крупнейший импортер иранской нефти и крупнейший покупатель нефти из Залива. Для Китая прекращение поставок из Залива нанесет сильнейший удар по его экономике. Больше 50% импорта нефти в Китай идет через этот пролив. Пекин будет использовать все свое влияние, чтобы заставить Иран отступить».

Вывод Чернышова следующий: «Фактически попытка закрыть Ормузский пролив — самоубийство для Ирана. Перекрыв его, он перережет последнюю артерию, питающую его экономику. Это не инструмент давления, а кнопка самоуничтожения Ирана — выстрел себе даже не в ногу, а в голову. Сегодня Иран может выйти из войны, отказавшись от своей ядерной программы. Завтра Иран перестанет существовать как страна».

И в заключение о «страшном ударе для россии, которая потеряла последнего союзника в регионе»: «Россия потеряла Сирию, потеряет и Иран. Фактически она его уже сдала, как сдала перед этим Асада. Это значит, что дроны и ракеты из Ирана больше не пойдут на фронт в Украине. Спасибо, Израиль».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению аналитика Сергея Фурсы, Трамп дал путину время на продолжение войны против Украины.

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