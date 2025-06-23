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Крымский журналист Владислав Есипенко вышел на свободу после более четырех лет заключения (видео)
20 июня журналист Владислав Есипенко (проект Радио Свобода «Крым.Реалии») был освобожден из российского заключения в аннексированном Крыму после более четырех лет незаконного содержания, информируют «Крим.Реалії».
Радио Свобода выразило благодарность правительствам США и Украины за их усилия в освобождении Есипенко. Президент и генеральный директор «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» Стивен Капус отметил, что Владислава «произвольно наказывали за преступление, которое он не совершал», и он «заплатил слишком высокую цену за то, что сообщал правду» о событиях в оккупированном Крыму.
«За это его пытали, как физически, так и психологически. Празднуя его радостное воссоединение с женой Екатериной и их маленькой дочерью Стефанией, мы не можем игнорировать боль, которую этой семье причинила российская власть», — отметил он.
Сообщается, что Есипенко прибыл в Прагу, где его встретила жена Екатерина и дочь Стефания. В Праге Есипенко пройдет медицинское обследование и реабилитацию после заключения.
«Я счастлив, что я — свободный человек и свободный журналист… Я очень благодарен всем, кто помогал и поддерживал меня, когда я был в тюрьме. Прежде всего, это моя семья, Радио Свобода и очень много людей со всего мира… В российских тюрьмах сидит еще очень много украинских патриотов, которых тоже нужно возвращать домой. И не тогда, когда у них заканчивается срок, а гораздо раньше», — сказал Есипенко по прибытии в Прагу, информирует «Крымский ветер».
Как писали «ФАКТЫ», в феврале 2022 года в оккупированном Крыму был оглашен приговор Есипенко.123
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