Сорокаградусная жара и ливни со шквальным ветром: какой будет погода в Украине в последнюю неделю июня

В Украине, где установилась прохладная погода, на протяжении этой недели ожидаются колебания температуры воздуха, дожди и порывистый ветер. Такой прогноз дал синоптик Игорь Кибальчич.

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«До конца июня в Украине будет преобладать достаточно переменчивая погода, с неравномерным распределением температуры воздуха и кратковременными дождями. Синоптические условия будут способствовать поступлению влажного воздуха с запада и юго-запада Европы, поэтому дожди местами окажутся сильными, временами в сопровождении шквалистого усиления ветра и града. Наиболее жаркая погода прогнозируется в южных областях страны и на Закарпатье. Здесь в отдельные дни столбики термометров могут достигать отметок +35…+37 °С. На остальной части страны температурный фон в целом будет соответствовать климатической норме», — прогнозирует он.

В понедельник, 23 июня, ночью в восточных, южных и Днепропетровской областях, днём в Приазовье, Крыму и на Донбассе ожидаются дожди, грозы, местами возможен град и шквалы, 15 — 20 м/с. В остальных регионах страны без осадков. Ветер в западной части переменных направлений, в других регионах северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+15 °С, в южной половине +12…+17 °С; днём +18…+23 °С, в южных и местами западных областях +25…+30 °С.

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Во вторник, 24 июня, ночью местами в западных областях, днём также в северных и центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди с грозами, днём в отдельных пунктах возможен град и шквалы, 17 — 22 м/с. В южных и юго-восточных областях без осадков. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +13…+18 °С, на северо-востоке +8…+13 °С; днём +20…+26 °С, в южных, центральных областях и в Закарпатье +27…+33 °С.

В среду, 25 июня, ночью в восточной части Украины, днём в северо-западных областях ожидаются грозовые дожди, на остальной территории страны без осадков. Ветер на юге переменных направлений, в остальных областях западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 °С, на юге местами до +20 °С; днём +22…+27 °С, в южных регионах +28…+33 °С.

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В четверг, 26 июня, на большей части территории Украины ожидается солнечная погода, без осадков. Только ночью в северо-восточных областях, днём также местами на крайнем западе пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в западной части днём при грозах возможны локальные шквалы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+19 °С, днём +23…+29 °С, на юге и в Закарпатье воздух прогреется до +31…+36 °С.

В пятницу, 27 июня, в западных, северных, центральных и Одесской областях ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут грозовые дожди, днём местами сильные ливни, град и шквалы, 17 — 22 м/с. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, 3 — 8 м/с, днём юго-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19 °С, днём +22…+28 °С, в центральных и южных областях местами +32…+37 °С.

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В субботу, 28 июня, ночью на севере Левобережья, днём в западных, северных и центральных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 7 — 12 м/с, днём в большинстве областей возможны порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+17 °С, днём +21…+27 °С, в Крыму и Приазовье местами до +30 °С.

В воскресенье, 29 июня, в северо-восточной части страны пройдут кратковременные дожди, временами с грозой. В остальных областях без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, утром и днём порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12…+18 °С, днём +19…+24 °С, на юге +24…+29 °С.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Кибальчич дал прогноз погоды на лето.

Фото: Pixabay

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