В субботу еще придется «померзнуть»: прогноз синоптиков на выходные 21 и 22 июня

Как и обещали синоптики, третья декада июня в Украине будет прохладной, с ветром и дождями.

Метеоролог Игорь Кибальчич отмечает, что в связи с преобладанием северных воздушных масс и активизации атмосферных фронтов во многих регионах Украины температура воздуха ожидается на 4 — 6 °C ниже средних многолетних показателей.

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В субботу, 21 июня, в западных областях ночью в районе Полесья, днем также в Винницкой области пройдут небольшие дожди, на остальной части региона без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+11 °С, днём +18…+23 °С.

В северной части Украины в течение суток пройдут небольшие кратковременные дожди, днём местами в сопровождении грозы. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 °С, днём +17…+22 °С.

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В центральных областях ожидается переменная облачность и кратковременные дожди в течение суток. Днём местами возможны грозы. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 °С, днём +18…+23 °С.

В южной части страны ночью без существенных осадков, днём местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западного направления, 9 — 14 м/с, днём местами порывы, 15 — 20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +10…+16 °С, днём +19…+24 °С.

В восточных областях ночью без существенных осадков. Утром и днём пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, возможны отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +7…+12 °С, днём +17…+22 °С.

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В воскресенье, 22 июня, в западных регионах Украины ночью без осадков, утром и днём ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер западный, ночью 3 — 8 м/с, днём 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +6…+12 °С, днём +20…+25 °С, на Закарпатье до +27 °С.

В северных областях ночью без осадков, днём пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 17 — 22 м/с. Ветер преимущественно западного направления, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +6…+12 °С, днём +17…+22 °С.

В центральных областях страны ночью без осадков, днём пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы, 15 — 20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +8…+13 °С, днём +21…+26 °С.

В южной части Украины ожидается тёплая и солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11…+16 °С, днём +24…+29 °С.

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В восточных областях ночью без осадков, днём ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 7 — 12 м/с, при грозах возможно усиление до 15 — 20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +7…+12 °С, днём +20…+25 °С.

Напомним, в конце июня еще ожидаются несколько дней с магнитными бурями, правда, со слабой геомагнитной активностью.

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