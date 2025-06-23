В ночь на 17 июня во время массированного обстрела Киева были прилеты в нескольких районах города. В Соломенском районе обвалился целый подъезд многоэтажки. В результате погибли двое родных братьев — 29-летний Артем и 32-летний Максим Твердохлеб из Парафиевки Черниговской области. Добрые, искренние ребята, которых знали, любили и уважали все — так отзываются о жертвах российской ракеты те, кто знал их. Родители потеряли сразу двух сыновей… Вместе с братьями в том доме погиб еще 21 человек.

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- Максим и Артем из Парафиевки, я тоже оттуда, поэтому хорошо знала их семью. Более того, наши дома находились недалеко друг от друга, — рассказывает «ФАКТАМ» волонтер и односельчанка погибших Людмила Прекрасная. - Семейная жизнь родителей ребят не сложилась, поэтому они давно развелись. Определенное время сыновья жили с отцом, матери он их не отдавал. Потом старший Максим поехал на учебу в столицу. Артема, который остался дома, однажды пьяный отец избил. Мальчик вызвал социальные службы, и девятый класс он учился в интернате. Потом Артем поехал вслед за братом в Киев. В последнее время он работал в одной из клининговых компаний. Максим трудился в кондитерской тестомесом. Это были настолько добрые и светлые ребята, что даже после того, что пережили в детстве, они все время помогали родителям.

Отправляли им средства, продукты, оплачивали коммунальные услуги, постоянно звонили и интересовались, что еще им нужно. С мамой Анной у сыновей были очень хорошие взаимоотношения. Как-то они подарили ей новый телефон, покупали для мамы лучшую обувь, чтобы ей было удобно. Женщина живет в Парафиевке, занимается хозяйством и ухаживает за пожилым человеком.

По словам собеседницы, братья Твердохлеб снимали квартиру на Отрадном, недалеко от своего места работы. Жили на четвертом этаже. В одной комнате жил Артем, в другой — Максим с девушкой. Но в тот трагический вечер она уехала к родителям и таким образом осталась жива.

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Дом на Соломенке, подъезд которого разрушила ракета

- В ту страшную для Киева ночь братья были на связи с мамой. Они говорили буквально за 20 минут до прилета. Известно, что Артем и Максим сначала были в укрытии, но, когда показалось, что стало тише, вернулись домой. Пробыли минут десять там. Именно в этот момент российская ракета попала в дом, уничтожив целый подъезд, — добавляет она. — Когда в новостях сообщили о прилете в Соломенском районе, Анна начала набирать сыновей, но связь с ними оборвалась. В их подъезде обрушились все этажи, шансов остаться в живых было мало, однако родные надеялись, что произошло чудо, и ребята где-то в больнице. На место приехала Анна в ожидании новостей.

К сожалению, Артема нашли и опознали на следующий день. Личность Максима подтвердили с помощью ДНК-экспертизы, потому что тело сильно было изуродовано. Решили кремировать их, ведь за то, чтобы перевезти тела из Киева на Черниговщину, нужно заплатить большие средства. Мать погибших ребят живет очень скромно.

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Официально никаким законом по состоянию на сегодня не предусмотрено оказание помощи семьям погибших гражданских. Есть территориальные решения о выплатах в некоторых населенных пунктах, но на государственном — нет. В Киеве погибшие гражданские не включены в реестр лиц, которых хоронят за средства местного бюджета. Программы столицы предусматривают выделение помощи пострадавшим, которые потеряли из-за войны жилье. На этом все. Поэтому организован сбор на помощь в погребении, которым я лично занимаюсь.

27 июня матери отдадут урны с прахом, и она повезет их в Парафиевку, на следующий день планируются похороны. Хочется, чтобы все было достойно, Артем и Максим это заслужили. Они с малолетства трудились, все средства, которые они откладывали, сгорели в том доме.

Поддержать маму Анну Александровну и помочь ей с погребением двух сыновей можно таким образом:

https://send.monobank.ua/jar/2i5ZqY3MQc (банк открыт на Людмилу Прекрасную, она внесена в реестр волонтеров, лицо проверено Банком, поэтому возле имени стоит синий значок)

4441 1111 2548 6278

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как украинские артисты отреагировали на российскую атаку 17 июня. «Сегодня во время атаки на Киев пострадал близкий мне человек — мой су-шеф и бывшая фуд-продюсер „МастерШеф“ Настя, — написал на своей странице шеф-повар и судья проекта Владимир Ярославский. — Она жила в том самом доме, подъезд которого сложился почти полностью».

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На фото в заголовке погибшие братья Артем и Максим Твердохлеб

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