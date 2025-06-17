Она жила в доме, подъезд которого обрушился: звезды поделились последствиями ужасной атаки на Киев

В ночь на 17 июня страна-террорист россия в очередной раз совершила масштабную ракетно-дроновую атаку на Украину. Под массированными обстрелами оказалась столица. По состоянию на утро было известно о 15 погибших и почти 100 раненых в Киеве. Баллистическая ракета разрушила целый подъезд многоэтажного дома. Звезды отреагировали на ужасную атаку россиян на своих страницах в социальных сетях, чтобы, в том числе, донести информацию до своих подписчиков из-за границы.

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«Сегодня во время атаки на Киев пострадал близкий мне человек — мой су-шеф и бывшая фуд-продюсер „Мастершеф“ Настя, — написал на своей странице шеф-повар и судья проекта Владимир Ярославский. — Она жила в том самом доме, подъезд которого сложился почти полностью — из девяти этажей осталось полтора. Под завалами до сих пор ищут людей».

Известно, что сейчас Настя в реанимации, а коллеги собирают средства на ее спасение.

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«Пока послевкусие этой ужасной ночи все еще ощущается, я хочу попросить каждого, кто читает этот пост, зафиксировать это состояние! — обратился к сети известный юморист и продюсер Сергей Середа. — Не для того, чтобы жить в страхе и каждый раз бояться громких звуков, а для того, чтобы превратить это состояние в гнев, для того чтобы это состояние стало для вас источником энергии! Энергии уничтожать врага, энергии работать ради победы, энергии воспитывать наших детей, потому что это наше будущее, ну и, главное, энергии жить, и ПОМОГАТЬ!!!»

«Ракета пробила насквозь дом. До подвала. 15 погибших на данный момент. Людей еще ищут, — написала телеведущая Лилия Ребрик. — Мне до сих пор не верится, что эти строки, эти фото, видео — о стране, в которой я живу. Мне до сих пор каждый раз больно. И страшно. И чувствуешь такое бессилие.

После каждого такого обстрела думаешь: «Хуже и страшнее уже не может быть». А потом наступает еще одна ночь. Еще разрушения. Еще взрывы. Опять все в дыму. Но ты снова должен верить, жить, идти дальше. Как бы больно и страшно ни было".

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Со словами отчаяния обратился к подписчикам и хореограф и танцор Евгений Кот.

«Всю ночь над головой пролетали мопеды и ракеты, — написал он в соцсети. — Я видел и слышал много сбитий и попаданий. Всю ночь думал, как хорошо, что моих девочек сейчас нет в Украине. Но понимаю, что скоро они вернутся, и от этого мне хорошо и плохо… Не хочу, чтобы Наталья всю ночь не спала, сидя под лестницей с ребенком на руках, который просыпается от каждого взрыва, выстрела, падения обломков по нашей крыше! Такая жуткая реальность! И непонятно, что с этим делать! Очень жаль всех наших деточек, которые растут в этом ужасе!»

«На улице пахнет дымом и невыразимой болью, — написал музыкант Дмитрий Монатик. — Киев. Это была сверхсложная, ужасная ночь… Держимся».

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Ранее президент Украины отреагировал на очередную атаку россиян.

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