- 20:52 Украина U21 в игре с красной карточкой уступила Нидерландам и вылетела с Евро-2025: видеообзор матча
- 20:45 «Любуясь розами художницы Елены Нестеровой, будто чувствуешь их аромат», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 20:33 Сделал сознательный выбор в пользу военной службы: война забрала жизнь 24-летнего пограничника с Черниговщины
- 20:06 Маффины с виноградом, сыром дорблю и миндалем: смело подавайте на праздничный стол
- 19:54 Близнецам — «Звезда», Овнам — «Император», а Стрельцам — «Маг»: Таро-прогноз и советы карт на 19 июня
- 19:48 В Киеве назвали число погибших во время ракетной атаки россиян
- 19:44 Оккупация Покровска: зачем россиянам город и как его оборона может повлиять на боевые действия
- 19:18 Вижу единственный путь: Ксения Мишина поразила обращением
- 19:02 Смерть Майла Джексона: бывший адвокат звезды заявил, что знает, почему на самом деле погиб певец
- 18:53 Пенсия военным: кто имеет право на выплаты за выслугу лет и сколько начислят
- 18:29 Военного пареступника застрелили в Бердянске: ГУР подтвердило ликвидацию коллаборанта
- 18:22 «Санкции будут стоить нам миллиарды и миллиарды долларов»: Трамп разочаровал позицией относительно россии
В Киеве назвали число погибших во время ракетной атаки россиян (фото, видео)
В Киеве, где в ночь на 17 июня российские ракеты ударили по жилым домам, профильные службы завершили поисково-спасательные работы в Соломенском районе — там вражеский боеприпас разрушил целый подъезд многоэтажки.
Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, работы продолжались более 39 часов.
«К сожалению, только на этой локации из-под завалов извлекли тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это не просто трагедия одной семьи — это боль всей страны», — отметил министр.
Над ликвидацией последствий террористической атаки россиян работали более 400 спасателей ГСЧС и свыше 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, работали беспилотники, поисковики.
Из-под завалов удалось спасти двух человек, еще 50 были деблокированы из квартир и подъездов. В настоящее время известно, что от пострадавших во время ракетно-дронового удара от киевлян поступило почти 500 сообщений о повреждении имущества.
«Благодарю всех, кто работал и продолжает работать на месте трагедии. За выдержку. За мужество. За спасенные жизни. За помощь тем, кто пережил эту атаку — как физическую, так и психологическую. Разрушены дома, жизнь, покой. Но не веру в то, что мы выстоим. Атаковать города, жилые дома, в которых спят мирные люди — это откровенный терроризм. И синоним терроризма — россия», — подчеркнул Игорь Клименко.
По данным Киевской городской прокуратуры, в тот день в столице погибли 28 человек, более 140 человек получили травмы. Старшей погибшей — 91 год, самая молодая жертва — 22-летний парень…
В ту ночь основной удар неприятеля был направлен на Киев. Россияне применили сотни «Шахедов» (только столицу атаковали более 170 дронов-камикадзе), а также ракеты разных типов: «Калибры», «Кинжалы», Х-101, Х59/69, противорадиолокационную…
Фото ГСЧС126
Читайте нас в Facebook
Тельцам категорически нельзя сегодня врать, а Львам не стоит начинать новый проект: гороскоп на 18 июня и информация о совместимости в браке от мольфара