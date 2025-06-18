41.20 / 41.78 47.65 / 48.35
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве назвали число погибших во время ракетной атаки россиян (фото, видео)

19:48 18 июня 2025
В доме на Соломенке погибли 23 человека. Фото ГСЧС

В Киеве, где в ночь на 17 июня российские ракеты ударили по жилым домам, профильные службы завершили поисково-спасательные работы в Соломенском районе — там вражеский боеприпас разрушил целый подъезд многоэтажки.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, работы продолжались более 39 часов.

«К сожалению, только на этой локации из-под завалов извлекли тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это не просто трагедия одной семьи — это боль всей страны», — отметил министр.

Спасательно-розыскные работы продолжались 39 часов. Фото ГСЧС

РЕКЛАМА

Над ликвидацией последствий террористической атаки россиян работали более 400 спасателей ГСЧС и свыше 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, работали беспилотники, поисковики.

Из-под завалов удалось спасти двух человек, еще 50 были деблокированы из квартир и подъездов. В настоящее время известно, что от пострадавших во время ракетно-дронового удара от киевлян поступило почти 500 сообщений о повреждении имущества.

РЕКЛАМА

«Благодарю всех, кто работал и продолжает работать на месте трагедии. За выдержку. За мужество. За спасенные жизни. За помощь тем, кто пережил эту атаку — как физическую, так и психологическую. Разрушены дома, жизнь, покой. Но не веру в то, что мы выстоим. Атаковать города, жилые дома, в которых спят мирные люди — это откровенный терроризм. И синоним терроризма — россия», — подчеркнул Игорь Клименко.

В столице погибли 28 человек, более 140 - пострадали. Фото прокуратуры

По данным Киевской городской прокуратуры, в тот день в столице погибли 28 человек, более 140 человек получили травмы. Старшей погибшей — 91 год, самая молодая жертва — 22-летний парень…

В ту ночь основной удар неприятеля был направлен на Киев. Россияне применили сотни «Шахедов» (только столицу атаковали более 170 дронов-камикадзе), а также ракеты разных типов: «Калибры», «Кинжалы», Х-101, Х59/69, противорадиолокационную…

РЕКЛАМА

Фото ГСЧС

126

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Монеты, фото из открытых источников

Звезды помогут: какие знаки Восточного гороскопа скоро будут купаться в деньгах

Лаванда, фото из открытых источников

Тельцам категорически нельзя сегодня врать, а Львам не стоит начинать новый проект: гороскоп на 18 июня и информация о совместимости в браке от мольфара

Треть пенсионеров получает лишь по 3,3 тысячи гривен. Фото Pixabay

Пенсионный фонд обязали выплатить повышенные пенсии: кто получит деньги дополнительно

Адвокат Джексона считает, что певца убила "людская молва". Фото из Instagram

Смерть Майла Джексона: бывший адвокат звезды заявил, что знает, почему на самом деле погиб певец

Следующий материал
Новости партнеров