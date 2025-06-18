В Киеве назвали число погибших во время ракетной атаки россиян (фото, видео)

В Киеве, где в ночь на 17 июня российские ракеты ударили по жилым домам, профильные службы завершили поисково-спасательные работы в Соломенском районе — там вражеский боеприпас разрушил целый подъезд многоэтажки.

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Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, работы продолжались более 39 часов.

«К сожалению, только на этой локации из-под завалов извлекли тела 23 погибших. Всего в столице в результате российских обстрелов 17 июня погибли 28 человек, еще более 140 получили ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это не просто трагедия одной семьи — это боль всей страны», — отметил министр.

Спасательно-розыскные работы продолжались 39 часов. Фото ГСЧС

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Над ликвидацией последствий террористической атаки россиян работали более 400 спасателей ГСЧС и свыше 200 единиц техники. Работала специализированная аварийно-спасательная и инженерная техника, работали беспилотники, поисковики.

Из-под завалов удалось спасти двух человек, еще 50 были деблокированы из квартир и подъездов. В настоящее время известно, что от пострадавших во время ракетно-дронового удара от киевлян поступило почти 500 сообщений о повреждении имущества.

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«Благодарю всех, кто работал и продолжает работать на месте трагедии. За выдержку. За мужество. За спасенные жизни. За помощь тем, кто пережил эту атаку — как физическую, так и психологическую. Разрушены дома, жизнь, покой. Но не веру в то, что мы выстоим. Атаковать города, жилые дома, в которых спят мирные люди — это откровенный терроризм. И синоним терроризма — россия», — подчеркнул Игорь Клименко.

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Фото ГСЧС

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