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Санкции в Украине заменили правосудие: французские СМИ
Санкции, которые по замыслу должны быть инструментом защиты от внешних угроз, превращаются в универсальный способ перераспределения собственности в интересах приближенных к власти групп. Об этом сообщает французское издание 24matins.
В публикации подчеркивается, что вместо полноценного уголовного преследования в Украине все чаще используются санкционные механизмы СНБО.
При этом подчеркивается, что процедура инициирования санкций, которые накладываются в режиме «презумпции виновности», крайне непрозрачна, поскольку закон не содержит четких требований к подаче и доказательственному обеспечению, что открывает простор для произвола и спекуляций.
Издание приводит несколько показательных кейсов, доказывающих непрозрачный и избирательный характер санкций против бизнесменов. Один из них — бывший президент Петр Порошенко, по словам которого власти пытались использовать санкционный механизм, чтобы отобрать у него телеканалы «Прямой» и «Пятый» под видом «деолигархизации». Сам Порошенко назвал это «гопнической попыткой отобрать имущество».
Еще один пример, приведенный в статье французского издания — кампания против бизнесмена Константина Жеваго, которую эксперты квалифицируют как попытку рейдерского захвата его горно-обогатительного комбината.
«Власти разработали схему „национализации активов украинских и иностранных владельцев“, которая угрожает инвестиционной репутации страны», — цитирует издание бизнесмена.
В публикации подчеркивается, что действия против Жеваго начались не с предъявления обвинений в суде, а с создания медийного фона, в котором его имидж последовательно разрушался. Параллельно с этим происходило давление через правоохранительные органы и попытки ограничить влияние компании на производственные процессы.
В качестве иллюстрации к непрозрачной санкционной политике в Украине, сопровождающейся медийным давлением, приводится кейс владельца терминалов TIS, резидента Монако Алексея Федорычева. Власти инициировали уголовное преследование бизнесмена за якобы взятку чиновникам «ГЗК», одновременно запуская кампанию в СМИ с призывами к конфискации его активов.
«Это тревожный индикатор: призывы к внесудебной конфискации бизнеса Федорычева сопровождаются признаниями, что юридических оснований недостаточно, но политическая целесообразность требует «быстрых решений», — отмечает издание.
По мнению автора публикации, санкции против иностранцев, таких как Федорычев, особенно чувствительны, ведь Украина тем самым посылает тревожный сигнал: никто не защищен, если ваш актив интересен кому-то наверху. Также в публикации подчеркивается, что логика внесудебных попыток перераспределения собственности де-факто превращается в рейдерство, а действия Украины в данной сфере теряют доверие западных партнеров.
«Несмотря на патриотическую упаковку, подобные кейсы создают катастрофический эффект для имиджа Украины на Западе», — отмечает 24matins.
Ссылаясь на The National Interest и The Hill, издание отмечает, что западные партнеры «не доверяют украинским санкциям», поскольку доказательства их обоснованности остаются засекреченными, а сама процедура лишена прозрачности и судейской верификации. И если военные санкции становятся инструментом сведения счетов или экономической борьбы, то Украина рискует подорвать доверие инвесторов, кредиторов и доноров.
«Украина борется за выживание, но в этой борьбе она не должна терять ориентиры. Санкции — не могут быть заменой суду. Конфискации — не могут превращаться в рейдерство. Популизм — не может подменять право», — резюмирует французское издание.
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