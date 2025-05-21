В Украине уже были прецеденты отмены через суд санкций СНБО, и дальше их будет «целая лавина». Тормозит процесс обжалования неправомерных решений то, что многие судьи просто боятся пострадать от власти.

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Об этом заявил в комментарии «РБК-Украина» экс-спикер Верховной Рады и бывший член СНБО Дмитрий Разумков. Он считает, что калейдоскоп санкционных решений рано или поздно обернется лавиной вердиктов Верховного суда. Сейчас, по его словам, большинство судей боятся принимать какие-либо решения.

«Среди судей много порядочных людей, но в условиях действующей системы координат они боятся и не хотят принимать соответствующие решения, понимая, что последствиями могут стать не только уголовные дела, но и мобилизация их детей и другие неприятности. Они не хотят принимать заведомо неправосудное решение, понимая, что рано или поздно придется за него отвечать. Но и принимать решения в пользу граждан Украины пока не рискуют — из-за страха перед серьезными проблемами. Потому они просто затягивают процесс», — объяснил Разумков.

Авторы приводят один из первых известных случаев — дело французского гражданина Дюрея Луи-Мишеля (Duray Louis-Michel), до 2022 года длительное время работавшего в BNP Paribas. Он выиграл дело в первой инстанции Верховного суда против президента Украины Владимира Зеленского об отмене наложенных на него санкций.

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Второй пример — дело ООО «Пробайк Плюс», в котором суд удовлетворил иск, признал указ президента о применении персональных санкций противоправным и отменил его.

«Позже в СМИ появилась информация, что судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда и член Совета судей Украины Владимир Кравчук сообщил в Высший совет правосудия о давлении со стороны СБУ. Речь шла именно о деле ООО „Пробайк Плюс“, в котором Кравчук был председательствующим. После того, как коллегия судей полностью удовлетворила иск компании, признав указ президента о санкциях незаконным, — СБУ отменила допуск Кравчука к государственной тайне, а затем председатель Верховного суда Станислав Кравченко своим приказом прекратил его доступ к секретной информации», — говорится в расследовании.

В настоящее время под санкциями СНБО находятся более полутора тысяч граждан Украины. Большинство из них — две трети, имеют российское гражданство и давно покинули страну. Но, как указывается в расследовании, за последний год наблюдается новая тенденция: под санкции попали 135 граждан Украины без двойного гражданства, а с начала войны их количество составляет 88. Это означает, что почти 70% санкций против украинцев без «запасных паспортов» были наложены именно в последнее время.

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Санкции в Украине впервые были применены при президентстве Петра Порошенко. Но если во времена Порошенко санкции преимущественно применялись к юридическим лицам, то настоящий размах практика их наложения на физических лиц приобрела уже при президенте Владимире Зеленском. И если изначально санкции вводились на три года, то в последнее время их срок увеличился до десяти. Санкции охватывают практически все сферы жизни: подсанкционное лицо лишается права пользоваться собственным имуществом, распоряжаться банковскими счетами, официально трудоустраиваться, запускать медиа. Более того, запрещается пользоваться общественным транспортом, включая поезда «Укрзализныци».

Напомним, нардеп Петр Порошенко заявил, что готовит законопроект по персональной ответственности членов СНБО, которые голосуют за введение санкций против граждан Украины.

Ранее сообщалось, что в партии «Европейская солидарность» заявили, что судебный иск Марины Порошенко о разделе имущества является вынужденным юридическим шагом, направленным на защиту семьи Порошенко от последствий санкционного указа президента Владимира Зеленского.

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