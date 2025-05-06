Слишком: сеть отреагировала на откровенные фото Тины Кароль

Популярная певица Тина Кароль, которая показала умение стрелять, снова поразила своих поклонников. На странице в социальной сети Кароль разместила откровенные фотографии, на которых позирует у стены в черном, обтягивающем фигуру, платье. Известно, что певица уже несколько лет практикует йогу, очень похудела и имеет спортивную осанку.

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«Только тени знают мои тайны», — загадочно подписала фото Тина.

Поклонники артистки взорвались комментариями и комплиментами. Хотя были и те, кто посчитал такую откровенность несколько излишней. Не удержался от комментариев даже известный музыкант Павел Зибров, поставив под заметкой огоньки.

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«Тина Кароль — синоним слова секс!» — решили в сети.

«Вааайй, какие зажигательные фоточки», — отреагировали поклонники.

«Тина в тенях», — написала певица Alyona Аlyona.

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«Айй, тигрица наша», — нарекли певицу.

«Ваша энергетика чувствуется даже через экран», — поделились впечатлениями.

«Тина Кароль, вам идет черное платье», — заметили в комментариях.

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«А петь уже давно не удается, — решили в сети. — Теперь только так внимание привлекает…»

«Слишком», — возмутились поклонники.

Напомним, в прошлом году Тина Кароль прошла курс военной подготовки.

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